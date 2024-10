La imposibilidad de desdoblar en la Provincia si no hay ayuda de la Justicia Federal

Tras haberse votado la Boleta Única Papel a nivel nacional y con la normativa actual de la provincia de Buenos Aires, que mantiene por el momento la boleta de papel por espacio político, las elecciones deberán ser separadas o en su defecto concurrentes, es decir el mismo día pero con urnas y cuartos oscuros diferentes. Este último caso es un engorro que no tuvo una buena experiencia en los comicios de la Ciudad de Buenos Aires del año pasado, cuando las categorías nacionales se dirimieron con boleta de papel y las de la Capital Federal por voto electrónico.En cualquiera de los casos, separar las categorías provinciales de las nacionales (que ya no figurarían más en la misma papeleta) significaría que la Justicia Federal deje de hacerse cargo, como hasta ahora, de la elección de gobernador, legisladores provinciales e intendentes, que recaería en exclusiva responsabilidad de la Junta Electoral de la Provincia.El único antecedente, desde 1983 a la fecha, en el que hubo una elección sola de la Provincia fue en el plebiscito de 1990 para habilitar una reforma constitucional (en el que ganó el NO).Incluso en esa oportunidad hubo un convenio para que interviniera la Justicia Federal. La habilitación a ese acuerdo quedó plasmada en el Decreto 1287/90, que establecía la necesidad de la reforma constitucional y en cuyo artículo 13 se dictaminó que “la Junta Electoral de la Provincia para el cumplimiento de sus funciones requerirá por sí y por intermedio del Poder Ejecutivo, la colaboración de los organismos nacionales, provinciales y municipales que considere necesarios y convenientes para la realización del acto comicial”.Así se hizo aquella vez y debería volver a hacerse ahora si no se cambia radicalmente la estructura de la Junta Electoral, dotándola en primer término con un presupuesto muchísimo mayor al actual, tanto para contratación de personal como para la funcionalidad del organismo y el cumplimiento de todas las tareas extras que le devendrán. Todo en el marco de una distancia política abismal entre la Casa Rosada y la Gobernación que podría complicar el paso de competencias fundamentales.