La Tecla Nacionales 8 de octubre de 2024

No hay plata: entre otros, el Gobierno eliminó el fondo de las Becas Progresar

Tras vetar la Ley de Financiamiento Universitario,el Gobierno nacional puso en duda el futuro de las Becas Progresar. También eliminó los fondos para hacer frente a emergencias y el que servía para la protección de bosques nativos.

