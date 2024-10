Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de octubre de 2024 ¡AFUERA!

El Gobierno puso fin a las tasas municipales en las facturas de los servicios

A través de la resolución 708/2024, la gestión libertaria concretó la decisión de quitar las tasas municipales que se incluían en las facturas de los servicios públicos de luz en el AMBA.

