Nacionales 6 de octubre de 2024 ERA MILEI

“La sociedad no comprende”: Francos sobre el veto a la ley para financiar las universidades

El jefe de Gabinete adelantó la postura del presidente sobre la votación del miércoles en Diputados, en la que se definirá si la ley sigue vigente o prevalece el veto. Además, anticipó una propuesta para arancelar otro servicio esencial para extranjeros.

