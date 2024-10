Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de octubre de 2024 NOTA DE GRÁFICA

Frente Renovador: al margen de la interna, Massa se guarda y busca sostener el equilibro

El espacio que conduce el excandidato a presidente de Unión por la Patria se mantiene lejos de los chispazos internos entre el kicillofismo y La Cámpora.

Compartir