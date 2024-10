Mal momento para diputado libertario en la puerta de la Universidad de la Plata

El jefe de bloque libertario en la Cámara Baja de la Legislatura Bonaerense, Agustín Romo, el diputado nacional Santiago Santurio y Alejandro Álvarez (Política Universitaria) de La Libertad Avanza fueron a dar una charla a la UNLP y no solo no los dejaron ingresar con cadenas en la puerta, hubo incidentes y recibió un piedrazo en la cabeza.



El encuentro que tenía fecha para este viernes a las 16 en el centro de la Plata (48 entre las calles 6 y 7) no pude ni arrancar ya que al llegar al lugar, los libertarios se encontraron con la facultad cerrada con candado y con manifestantes de la propio Universidad que esperaban para abuchearlos tras el veto de Javier Milei a la ley de Presupuesto Universitario.



En la discusión entre libertarios y manifestantes el diputado nacional Santiago Santurio fue golpeado con un proyectil que impactó en la cabeza y recibió un corte por encima de la frente del piedrazo recibido.







En ese sentido, los libertarios se hicieron eco en las redes sociales. Agustín Romo sostuvo irónicamente que fue “muy divertido realmente. No hemos podido ingresar a la charla en la Universidad Nacional de La Plata porque pusieron cadenas en la puerta”detalló el legislador bonaerense.





Muy divertido realmente. No hemos podido ingresar a la charla en la Universidad Nacional de La Plata porque pusieron cadenas en la puerta. Al Diputado @Turios le tiraron un piedrazo en la cabeza pic.twitter.com/2tGTJ4We1l — Agustín Romo (@agustinromm) October 4, 2024

Por su parte, el diputado Santurio compartió en su cuenta de X un posteo donde apuntan contra los manifestantes que lo golpearon con una piedra en la cabeza.Desde La Libertad Avanza de La Plata, enviaron un comunicado repudiando el hecho y denunciaron".