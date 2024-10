Libertarios sacan pecho en PBA, ganan terreno en la Legislatura y polarizan con Kicillof

La Libertad Avanza (LLA) sumó músculo político en los últimos días luego de sellar la fusión con el sector bullrichista del PRO y extienden sus lazos en la provincia de Buenos Aires. En la Legislatura ganan terreno y ya planifican nuevos movimientos en el Senado. Además, avisaron que endurecerán sus posturas contra el gobierno de Axel Kicillof.



“La foto del miércoles en la Rosada dejó en claro quienes lideran la Libertad Avanza en la Provincia”, sentenciaron fuentes libertarias a La Tecla y sacaron pecho tras el pase de los patitos a sus filas. De esta manera, la estructura mileista se envalentona de cara a la batalla que protagonizan con Unión por la Patria.



En el ámbito parlamentario, en Diputados suman un total de 12 legisladores bajo la presidencia de Agustín Romo con la posibilidad de anexar a otro. En tanto, en el Senado ahora son cuatro con la jefatura de bloque de Carlos Curestis. Asimismo, no descartan sumar a un quinto miembro y las especulaciones sobre quién podría ser crecen continuamente. “Salieron fortalecidos y van a manejar bloques con mayor volumen político”, indicaron desde LLA.



La composición de la Cámara alta es un terreno sinuoso para el oficialismo ya que precisa de acuerdos con la oposición para lograr llegar a buen puerto con las iniciativas que presente. En ese sentido, los libertarios ya avisaron que van a endurecer sus posturas “para frenar las locuras que manda el Gobernador”.



Pero no se quedan con eso nada más, también adelantaron que van a pedir una de las vicepresidencias del Senado y que el nombre propuesto es el de Curestis. La intención es ganar terreno en un ámbito clave para la vida institucional de la provincia de Buenos Aires.



El senador bonaerense por la Tercera Sección electoral se transforma en otra de las figuras a tener en cuenta en la estructura de LLA. Además, posee un rol de armador provincial con tareas asignadas por parte de Karina Milei y de Sebastián Pareja, dos de los más cercanos al presidente Javier Milei. El objetivo planteado es “crecer el partido en la Provincia de cara a las elecciones de 2025”.



Semanas atrás, Curestis dialogó con este medio sobre una evaluación de la gestión de Kicillof y lanzó: "Me encantaría poder evaluar la gestión, pero estoy convencido de que es inexistente. Siendo un gobernador que va por su segundo mandato es increíble, y totalmente injusto para los bonaerenses, que las únicas medidas y actos de gobierno que se ven sean aquellas que piensa que le pueden sumar a su campaña para llegar a la presidencia en 2027. Se olvida de los tres pilares fundamentales de la gestión provincial: seguridad, salud, y educación".



En ese aspecto, dijo que "el Gobernador propone un país con una total y absoluta intervención del Estado sobre la vida de las personas, nosotros creemos que el Estado debe ponerse al servicio de los ciudadanos y no ser su patrón y dueño. Nadie mejor que cada argentino sabe a dónde puede llegar si le sacamos el pie de la cabeza. Durante 20 años nos convencieron que sin el Estado no podríamos ni caminar solos. Milei y todo su equipo están demostrando que los argentinos saben mejor que nadie cómo poner a flote al país. No son dos modelos de país, son dos formas de vivir distintas: una libre y otra subyugada por un tirano".