Mimo a la gestión Milei, expectativa por el Presupuesto 2025 y el caso Aerolíneas

La Fundación Pensar que preside la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal realizó su cuarto informe Pensar Argentina. El documento hace un especial foco en el Presupuesto 2025, propone un recorrido por los resultados del gobierno nacional a diez meses del inicio del mandato y analiza el caso de Aerolíneas Argentinas.



En el estudio, la diputada nacional por CABA, Daiana Fernández Molero que se desempeña además como coordinadora de los equipos económicos de la Fundación sostiene respecto del presupuesto 2025 que “que es fundamental contar el próximo año con un presupuesto creíble, equilibrado y que atienda las necesidades más urgentes de los argentinos”.



En ese sentido destacó que “de todos los análisis que pueden hacerse sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo, en esta ocasión destacamos dos aspectos positivos: el equilibrio fiscal y un mayor desglose del impuesto tributario”, dos de los bastiones de la gestión Milei.



En esa línea, la diputada adelantó que desde el PRO presentarán una propuesta en relación a la búsqueda del equilibrio fiscal que contemple la experiencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada durante el mandato del ex presidente Mauricio Macri -que luego fue dejada sin efecto por la administración posterior- así como también las reglas exitosas de otros países, de manera que, en palabras de la diputada, “lo que se vote sea viable y útil en el largo plazo”.





Daiana Fernandez Morelo Economista y diputada nacional del Bloque PRO en CABA.



Luego repasa los puntos del Presupuesto 2025 y los desglosa en diez puntos clave con algunos interrogantes: El equilibrio fiscal; la expectativa: que la economía vuelva al nivel de actividad de fines de 2023. El tipo de cambio, sin correcciones previstas. No se hace mención específica a la remoción de los controles de capitales. La presión impositiva aumenta en 0,5% del PBI y no se incorporan cambios tributarios significativos. El gasto aumenta 5% en términos reales Lenta recuperación de jubilaciones, transferencias a provincias y obra pública Subsidios mínimos en 20 años.







¿Qué suba de tarifas tienen asociados? ¿Acumulación de reservas internacionales con este esquema cambiario? ¿Con cepo, crecerá la economía un 5%? ¿Sin cepo, se sostendrá el tipo de cambio a $1.207 y la inflación del 18%?, estas son algunos interrogantes a pensar y reflexionar en el informe.



Por otro lado, el informe de Pensar Argentina repasó resultados del gobierno nacional a diez meses de iniciada la gestión. El documento destaca algunos signos de aparente recuperación en términos económicos y sociales como la mayor variación registrada de la actividad desde julio de 2023 y la consecuente recuperación de toda la caída acumulada desde febrero, la caída de los homicidios en Rosario tocando el número más bajo en más de 20 años y que los salarios volvieron a ganarle a la inflación por cuarto mes consecutivo.







Por otro lado, el estudio también mostró números en rojo que tienen que ver la pérdida de 136.000 puestos de trabajo en el sector privado. La caída en el empleo ya acumula 10 meses de variaciones negativas consecutivas. La pobreza por su parte, alcanzó a 24,9 millones de personas en todo el país. Aumentó 11,2 pts. respecto a 2023 (+6,2 millones de habitantes). La indigencia se cuadruplicó en los últimos cuatro años.







Sobre el caso de Aerolíneas Argentinas, el informe de la Fundación Pensar destaca que, en 14 años, la aerolínea recibió aportes del Estado por más de 7.500 millones de dólares generando una presión de gasto excesiva contra un rendimiento pobre y deficitario. Además, señala que, de las más de 5.000 aerolíneas en todo el mundo, cerca de 100 son estatales (o poseen como mayoritario al Estado) y la mayoría se encuentran en Medio Oriente, África y Asia.











También propone una comparativa de los resultados operativos de otras empresas desmitificando dos creencias populares: que sólo las empresas estatales vuelan a destinos poco rentables y que en todos los casos las aerolíneas pierden plata.















Bajo el título “El Código Enigma” el documento de 50 páginas incluye la actualización del “Índice de Desarrollo Nacional” (IDC) -indicador destinado a medir de manera objetiva cómo evoluciona la gestión a partir de una ponderación de 50 indicadores diferentes-, los destacados de las gestiones ejecutivas del PRO y tres notas de opinión: “Volver a Rosario”, a cargo de la vicegobernadora de Santa Fe, Gisella Scaglia; “El precio de los bonos”, escrita por el ministro de hacienda del GCBA, Gustavo Arengo Piragine; y una nota de la diputada nacional, Silvia Lospennato sobre la aprobación de la Boleta Única papel.