3 de octubre de 2024 ELECCIONES EL DOMINGO

Previa caliente en la UCR: abadistas avisan que será “aparato versus territorio”

El candidato a presidir el Comité Provincia, Miguel Fernández, cuestionó a sus adversarios por no aceptar la lista de unidad. Además, lanzó: “Hay muchos interesados en el peronismo en esta elección".

