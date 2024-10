El efecto Kicillof y las tensiones internas en las organizaciones

Axel Kicillof se consolida como la figura del peronismo con mayor proyección y se transforma en la esperanza de muchos sectores del peronismo, en un contexto en el que gobierna La Libertad Avanza. El crecimiento del gobernador bonaerense genera preocupación no sólo en la tropa libertaria, sino también en quienes lo ven como una amenaza hacia sus perspectivas futuras dentro de Unión por la Patria.



En este marco, las discusiones internas entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof permean hacia el interior de las organizaciones del amplio mundo del justicialismo. De esta manera, se produce una división de aguas entre quienes cuestionan al primer mandatario provincial y los que consideran que es el principal activo para volver a la Casa Rosada.



Uno de los casos de mayor resonancia es el que aconteció en La Cámpora, la organización emblema del kirchnerismo de paladar negro. La salida de Andrés Larroque expuso las diferencias con la plana mayor, que luego se evidenciaron con otras rupturas en diferentes distritos de la Provincia. Además, también se produjo el alimento con Kicillof de dirigentes como Gabriel Godoy, la legisladora Ayelén Durán y el intendente Rodrigo Aristimuño.



Por su parte, Nuevo Encuentro atraviesa una situación particular. Sabida es la vinculación directa con el camporismo y la llegada a Cristina Fernández de su conductor Martín Sabbatella, mientras que Lucas Ghi (intendente de Morón) se ha mostrado más cercano a Kicillof, De hecho, participó de sus actos, y eso genera tensiones internas. La relación entre Sabbatella y Ghi atraviesa su peor momento.



El Movimiento Evita también tiene sus rencillas mientras busca consensuar un nombre para proponer como diputado nacional en 2025. Tanto Emilio Pérsico como Mariel Fernández -que sostienen diferencias entre sí- y Leonardo Grosso hacen buenas migas con Máximo. En tanto, Gildo Onorato y Eduardo “Cholo” Ancona, se orientan hacia el Gobernador.



Lo cierto es que Kicillof actúa como un imán no sólo para la militancia de las organizaciones, sino también para dirigentes de primera línea de las diferentes partes de Unión por la Patria.