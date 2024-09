Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2024

Guillermo Tamarit: “Jubilaciones y universidades son los que más aportaron al ajuste”

El rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y Consejero de la Magistratura de la Nación, Guillermo Tamarit, se refirió al conflicto que atraviesan las diferentes casas de altos estudios

Compartir