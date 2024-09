Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de septiembre de 2024 TRES DE FEBRERO

Valenzuela le dice no a la Tasa Vial: su cartel en las estaciones de servicio y el aval de Caputo

El intendente confirmó su compromiso con la baja tributaria y el ministro de Economía le subió el pulgar en redes. En este sentido, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para que las estaciones de servicio del municipio exhiban un cartel en el que se les avisa a los consumidores que en ese comercio no se les cobrará esa tasa por cargar combustible

