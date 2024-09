Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de septiembre de 2024 SENTENCIA

UCR: la Justicia le da la derecha a la oposición en un conflicto por fiscales en la interna

La Junta Electoral partidaria, controlada por el oficialismo, definió que los responsables de controlar el comicio debían ser afiliados del distrito donde se vota. El juez Ramos Padilla aceptó la impugnación de Futuro Radical argumentando que así se “garantiza la transparencia electoral".

