Guerra de canciones en el peronismo y el riesgo de que ya nadie escuche sus remeras

Esto es efímero, ahora efímeroComo corre el tiempoTic-tac efímero, luces efímerasPero te creo, ohEs casi hipnótico, el tic no alcanza a tacNi me moja el paladarEl grito efímero, el ritmo efímeroPero te creoLa letra del hit de Los Redondos “Ya nadie va a escuchar tu remera”, encaja justo para el momento del peronismo, donde lo creíble juega sobre lo efímero, donde las lealtades se miden en un tic tac hipnótico que no alcanza.“Yo siempre te voy a seguir, no me importa lo que digan. Y si querés otra canción, vení, te presto la mía”, fue el hit que entonó La Cámpora el viernes en La Plata en el acto que protagonizó. La guerra declarada entre las tribus del kirchnerismo escaló a una nueva fase con hostilidades abiertas hacia. Sin embargo, el Gobernador comenzó la semana fiel a su estilo por lo que esquivó los misiles y definió tres tareas prioritarias.El camporismo el viernes congregó a unas diez mil personas en el estadio Atenas de la capital bonaerense y juntó a varios. Ante la ausencia del primer mandatario y toda la tropa que lo acompaña, el discurso del presidente delfue crítico de sectores del justicialismo y dejó en claro que la conducción pasa por, fue la consigna elegida para una jornada marcada por la militancia alborotada con una mística propia de la juventud que copó el lugar. En ese marco, Kirchner ingresó al escenario acompañado dey así comenzó a marcar diferencias con las nuevas canciones que propone Kicillof.La música camporista resonó durante todo el fin de semana y también se hizo sentir en la Gobernación bonaerense. La respuesta –al margen de las broncas expresadas por usuarios de redes sociales que estallaron al calor de la interna- fue desde lo simbólico con el Gobernador escoltado por(ministro de Gobierno),(Desarrollo de la Comunidad),(Infraestructura y Servicios Públicos) y(Seguridad).No solo Kicillof se rodeó de tres de sus principales ministros políticos, sino también que. De esta manera, casi ninguneando las repercusiones de la presentación de Máximo, aprovechó para cargar las tintas contray repasar aspectos claves de su administración provincial., primero, para ponerle un límite a esta política que lleva adelante Javier Milei y, segundo, acompañando al gobierno provincial en las medidas que toma para sustituir y acompañar al pueblo de la provincia”, dijo el primer mandatario conferencia de prensa. Además, sostuvo quey resaltó que “estamos abiertos, participamos de cuánto encuentro y actos somos invitados”.En esa línea, desde la Gobernación señalaron aque el acto del viernes “no lo tomamos ni bien ni mal, nosotros también hacemos actos”. Sin embargo, remarcaron quey como contrapartida dieron a conocer que “los tres que hicimos invitamos a todos”, en referencia a los realizados enEn esa línea, indicaron que “tenemos tres grandes objetivos” y que el primero es. Entonces, expresaron que la segunda tares es “, que es un desgaste de energía terrible. Nosotros tenemos que diferenciarnos a través de la gestión”.Finamente, sobre el tercer punto afirmaron que es. Por eso, consideraron que “para que haya una pelea tiene que haber dos, nosotros no entramos”.Bajo estos lineamientos, Katopodis anunció que terminarán este año con el presupuesto casi triplicado para obra pública en un contexto en el que el Gobierno nacional propone desentenderse por completo de la materia.En la misma senda Larroque expresó sus perspectivas en materia de política alimentaria y de contención social. "Esto no es magia, tiene que ver con el esfuerzo, compromiso, la decisión política, el coraje de un Gobernador. Acá estamos nosotros que, como lo dije el día que me tocó asumir,".En pleno fuego cruzado, eles un actor que hasta el momento mantiene un equilibrio cuidado entre las tribus K., que genera murmullos cada vez más fuertes en el peronismo, ante la avanzada de Milei también se expresa sobre la pelea interna en el peronismo.Mientras tanto, en los últimos actos realizados, mandó representantes para marcar presencia y enviar señales de acompañamiento. Tras una nueva reaparición frustrada, quienes lo conocen aseguran que el tigrense sostiene que esy que recién después de ese ordenamiento será el momento para avanzar con posicionamientos.Quien salió en defensa de Kicillof fue el dirigente nacional de Somos Barrios de Pie y funcionario provincial,. En declaraciones a El Termómetro, habló sobre el acto de Kirchner y consideró que “fue un encuentro de un sector muy respetado y todos tienen derecho a agruparse y discutir”, pero opinó que“Eso es fortalecer a Milei. Nosotros siempre decimos patria, movimiento y después hombres y pareciera haber una preocupación de un sector más por los hombres”, lanzó. Además, aseguró: “. Es una discusión muy menor, estamos viviendo una tragedia y hay que dejar de lado algunas discusiones”.Como otro ensayo de sus nuevas canciones, Kicillof encabezó un acto este lunes en la Gobernación en el que inauguró la Galería de las Mujeres Bonaerenses. La ministra de Mujeres y Diversidad,, fue de la partida, pero lo otro llamativo de la jornada fue la presencia de la presidenta del Instituto Cultural,. La exdecana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP fue una de las ministras presentes en el estadio Atenas el viernes. Sin tomar la palabra en la actividad, sorprendió a quienes se encontraban en el lugar.