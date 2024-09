“Un dirigente con importantes cargos que se cree víctima, no es una víctima”

El peronismo completo una semana con tres actos que grafican la guerra interna que atraviesa. Tras las presentaciones de Cristina Fernández y de Axel Kicillof, Máximo Kirchner apareció en escena y arremetió contra Milei, Macri, Scioli y al gobernador bonaerense aunque a este sin nombrarlo.



El líder de La Cámpora estuvo en La Plata bajo la consigna “Armar de nuevo” junto a un centenar de militantes y referentes del peronismo, en medio de la interna con Axel Kicillof y sostuvo que "Un dirigente con importantes cargos que se cree victima, un dirigente no es víctima" y que los que fueron señalados por el dedo por Cristina se quejan que nos queda a los que no fuimos señalados por Cristina.”





Comenzó con un video de Néstor y CFK hablándole al pueblo y Macri pidiéndole dinero al FMI y la deuda de argentina. Alberto Fernández fue otro de los presidentes que apareció en el video hablando de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario al igual que Javier Milei. Por su parte aparece La Cámpora como el único opositor a este acuerdo y CFK reclamándole al fondo.





Luego del video proyectado subió al escenario Máximo Kirchner y hablo para los más de seis personas presentes con el tema “jijiji” de los Redonditos de Ricota frente a una bandera que flamea “Nada sin Cristina”.











Agradeció a los presentes “agradezco de corazón y segundo traerles un enorme abrazo de la compañera cristina, después que me ayuden un poco hoy y hagamos el esfuerzo de reflexionar" sostuvo y agregó "creo que tenemos muy claro la situación de nuestro país y que millones de argentinos sufren a diario siendo aparte este el comienzo ante el despliegue de estas políticas económica que de profundizar su camino y un tiempo van a afectar a más argentinos y argentinas".











Por su parte apuntó contra el RIGI: “Esto que vemos hoy un tinte distópico de esta realidad donde el congreso vota leyes como el RIGI, como si fuera la única manera posible de desarrollar nuestro país entregando sus recursos naturales, cierto que las provincias necesitan desarrollarse mas aun tan cierto como que este tipo de políticas vienen arrasan y se van” y detalló "Las empresas no pagan impuestos y nuestros trabajadores trabajando por una miseria que no les permite llegar a fin de mes, dicen que esa es la única forma de que nuestro pais salga adelante".





En ese sentido, sostuvo que "si hay actividad extractiva en la Argentina de la única manera que se va a aceptar es porque hay un pueblo que se puede educar, comer, crecer, realizarse en la vida, si eso no sucede estamos delante de un saqueo y es imposible que los argentinos y argentinas de bien acompañen un saqueo.





Por otra parte pidió a sus militantes que convoquen "a esos argentinos hay que pedirles que se involucren con el destino de su país piensen como piensen. Necesitamos que se metan a dentro de, no solo de las militancias políticas, hay que meterse en las cooperativas, en los centros culturales, en nuestros clubes que apenas pueden pagar las tarifas".







Cuestionó el comprotamiento de algunos dirigentes: Lamentablemente, hubo personas que dudaban si tenía que ser Scioli o tenía que ser Wado. ¿A uds. les parece? Miren donde está el compañero, miren donde está Scioli y nos vienen a pedir autocrítica a nosotros. Porque no la hacen una vez por todas la autocrítica uds. Y salió el compañero a caminar, todos los días yendo, superándose, aprendiendo y también como hubo un sector que no cedía con la candidatura de Scioli y hubo que hacer un firulete y con todo el dolor del mundo el compañero pero aceptando la instrucción de la conducción, porque cuando se tiene conducción se tiene para cuando te dicen que sí, pero lo más importante es aceptar la conducción cuando te dicen que no también, sino cualquiera.





Por otra parte, repasó las decisiones de CFK "la decisión, el centro y el núcleo de lo Cristina y por qué tomaba la decisión, era porque entendía que el pueblo pedía que no gobernara más Macri, y no pensó si tenía que ser ella o no, sino que había un pueblo que demandaba que el gobierno de Macri concluyera de manera democrática como se debía. Y así fue que Alberto Fernández fue presidente de los argentinos y argentinas. ¿Por qué? Porque había muchos sectores dentro que no se la aguantan a ella, hay que decirlo, no tengo problema. no se la bancan porque labura, no se la bancan porque trabaja todos los días, y porque no tiene miedo. Y uno de los problemas que tenemos hoy en el presente y en el peronismo es que hay muchos dirigentes con miedo.







Luego se refirió al gobierno actual y sostuvo que se utiliza al 2001 y dijo que era una excusa para consagrar la entrega del pueblo argentino a interese que nada le importan los argentinos." e invitó a pensar cómo y porque llegó Milei al gobierno, "ese es el debate que nos debemos,pensar y reflexionar entre todos para saber imaginar un futuro juntos.”







En ese sentido sostuvo que "hay mucho loro hablando, acomodando la realidad a sus intereses personales y singulares y no a la capacidad de poder reconstruir un conjunto que tenga la fortaleza y la potencia para cambiar esta historia oprobiosa en la que está sumergida la patria. Esa historia oprobiosa que hace que en nuestros barrios el narco crezca y el Estado retroceda envenenando a los pibes o transformándose en la fuente de trabajo", agregó.



"Que hace que miles de enfermos en la Argentina no puedan comprar sus medicamentos oncológicos o para otro tipo de enfermedades crónicas resignándolos a la muerte sin acceso a la salud en un país que tuvo una historia característica, de Carrillo para acá, de cuidar a los argentinos y argentinas ¿Cómo puede ser que haya dirigentes y presidentes que no quieren cuidar a su pueblo si es el pueblo el que los vota, si es el pueblo el que los pone ahí?" cuestionó.





Al finalizar sostuvo la idea que “Armar de Nuevo” apuntó contra los “Sciolis” de la política porque la frustración del peronismo que votan senadores que se dan vuelta, queremos una argentina libre justa y soberana . Les pidio a los militantes que se ayuden entre argentinos y no vean enemigos sino alguein a quien hay que convencerlo.", cerrò