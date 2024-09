Volver | La Tecla Nacionales 20 de septiembre de 2024 ENERGÍA

Horacio Marín sobre Petronas: “Hay que desdramatizar, son decisiones empresarias”

El presidente de YPF le brindó una entrevista al programa El Observador, en la cual habló acerca de la posibilidad de que la empresa oriunda de Malasia se retire del proyecto para construir una planta de Gas Natural Licuado en la provincia de Río Negro.

