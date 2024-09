Volver | La Tecla Nacionales 20 de septiembre de 2024 POR RESOLUCION DE LA JUSTICIA

Alberto Fernández deberá otorgarle el 30% de su jubilación a Fabiola Yañez

La medida fue ejecutada en el marco del pedido del embargo de los haberes que solicitó la ex primera dama. En ese sentido, el dinero será para Francisco Fernández Yañez, el hijo que tienen en común.

