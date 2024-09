Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de septiembre de 2024 LA TECLA MAR DEL PLATA

Día clave para los Hoteles de Chapadmalal

Este viernes se realizará la apertura de sobres para concesionar las unidades 2 y 7. El concesionario que se haga con el contrato no abonará canon, pero deberá ofrecer tarifas sociales y poner en valor las instalaciones.

