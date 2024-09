Un homicidio podría destrabar la investigación del atentado a la sede de La Cámpora

A casi cuatro años del hecho que conmovió a la ciudad, la policía realizó un allanamiento para dar con el asesino de un hombre que había ocupado un terreno y al llegar al lugar se encontraron con un arsenal de armas y objetos detonadores a distancia que podrían tener conexión con el atentado ocurrido el 25 de mayo de 2021.

El intendente local Federico Susbielles junto a los ministros bonaerenses Juan Martín Mena y Javier Alonso brindaron una conferencia de prensa para mostrar los avances en la causa que mantiene en vilo a todos los bahienses.

Tras un asesinato la semana anterior, la justicia logró detener al autor del homicidio y en los allanamientos hallaron la posible conectividad por los materiales que se encontraron en los domicilios con el atentado que sufrió la sede de la Cámpora. Además, encontraron distintos elementos con claras incidencia política, contra el colectivo LGBT y libros con referencias del nasismo.







En ese sentido, el intendente agradeció a la Justicia federal y a los funcionarios por llegar a un avance claro frente a un tema que une a toda la ciudad. Junto al ministro de Seguridad y al de Justicia de la Provincia compartieron el video donde dan con el homicidio del autor del hecho y encuentras un arsenal de armas y distintos materiales como objetos detonadores a distancia, lo que puede ser un indicio clave para avanzar con las investigaciones.

El ministro de Seguridad Javier Alonso comentó el asesinato a Manuel Alarcón el pasado 15 de septiembre y sostuvo que en el momento de aprehender al autor encontraron mayores pruebas que podrían ser muy importantes parala causa del atentado, “es un día fuera de lo común, estamos desde el domingo con este tema”.

Por su parte, agregó “se produce un allanamiento y aparece en una habitación detonadores electrónicos, cuatro artefactos explosivos preparados para denotarse a distancia, un montón de materiales que funciona para estos artefactos explosivos”, sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense y agregó que lo que se secuestro demuestra que estamos en presencia de una organización.







A su turno, Juan Martín Mena sostuvo que “estamos frente a importantes indicios de haber dado con los autoridades materiales de, al menos, uno de los atentados que sufrió esta ciudad allá el 25 de mayo del año 2021”,

Calificó al hecho como de muchísima gravedad y que no se trató de algo aislados, “esta ciudad vivió cuatro atentados desde el mayo del 2021 en adelante, pero en nuestro país, no solo en esta ciudad, en los últimos tiempos, no se frenó a tiempo cuando los discursos de odio se instalaron sin que se tomen las medidas pertinentes, y aquello que empezó un 25 de mayo del año 2021 en esta ciudad, terminó un 1 de septiembre del 2022 con un arma 15 centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner”.

Además agregó que, “los atentados que se producían acá eran contra organizaciones políticas, no estoy diciendo que haya una relación directa entre ambos casos y eso tendrá que investigarse, pero estamos hablando de que grupos de personas, odiadores, que lo hacían en principio en redes sociales, comenzaron a ejecutar actos en el territorio, y así como se animaron a poner artefactos explosivos en locales partidarios en la ciudad de Bahía Blanca, luego cometieron otros hechos a lo largo y ancho del país, y es una obligación actuar con toda la fuerza de la ley para detenerlo”.

En ambos casos se detectan similitudes, pseudo organizaciones, insisto, que se disfrazan de organizaciones políticas y que no podemos permitir que eso funcione naturalizándolo, en este caso detectamos en ambos allanamientos que son organizaciones nazis, no podemos disfrazar eso de una organización política.



Por su parte, invitó a todas las fuerzas políticas “a trabajar juntos en terminar de una vez por todas con los discursos de odio y volver al sano y fiel y hermoso ejercicio de la política partidaria. Disputar las ideas y los proyectos en campaña y en las urnas, gritar por mejorar la vida de nuestro pueblo, pero terminar de una vez por todas con los atentados contra la política que son ni más ni menos que atentados contra el orden democrático. En la Provincia de Buenos Aires no vamos a permitir que eso siga sucediendo y vamos a actuar con todas las herramientas de la ley desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial para poner un freno definitivo a eso” cerró.