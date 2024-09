La Cámpora apela al título nobiliario y sale a copar la parada en La Plata

Kirchner en Atenas

Viernes 20/9 La Plata



El peronismo completará una semana en la que se tendrá su tercer acto protagonizado por sus principales protagonistas y que grafican la guerra interna que atraviesa. Tras las presentaciones dey de Axel Kicillof prepara la suya con la tropa kirchnerista de paladar negro.moverá gran parte de su estructura y reunirá este viernes a todos los ateneos de la provincia de Buenos Aires en. La cita será a las 17 horas en el, ubicado en Avenida 13 entre 58 y 59, en pleno centro de la ciudad en la que vive el Gobernador.Desde la organización de la actividad dieron a conocer aque esperan al menos unas seis mil personas en la jornada. Además, detallaron que. En tanto, colocarán una pantalla gigante sobre la calle para que quienes no puedan ingresar observen el discurso.En cuanto a las invitaciones, afirmaron que. No será un tema menor las presencias y ausencias de los dirigentes en un contexto en el que cada tribu elige un lugar para jugar la interna. Los actos de Cristina en Merlo y Kicillof en Mar Chiquita dejaron señales claras en ese sentido.Por lo pronto. El detalle a tener en cuenta también será qué ministros del gabinete provincial estarán y, por supuesto, qué hará el Gobernador. Hasta el momento lo que se sabe es que el primer mandatario provincial ese día por la mañana saldrá en defensa de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo con una clase pública en la sede de la casa de estudios que está tomada por la Policía Federal Argentina., es la consigna elegida por La Cámpora para denominar a la reunión de una tropa que se encuentra en el ojo de la tormenta por varios sectores del peronismo. Las discusiones internas no resueltas enprovocan fragmentaciones, rupturas y broncas que dificultan avanzar en decisiones ante la avanzada del presidente,llegan a puntos de máxima tensión con declaraciones cruzadas entre dirigentes. La conducción del espacio, la presidencia del-con un llamado a elecciones que no llegó- y el armado de las listas del año que viene son tópicos que están sobre la mesa de UP.La reaparición de Cristina en Merlo el viernes y la evidente incomodidad de Kicillof en el lugar a pesar de hacerlo subir al escenario junto ano bastaron para calmar los ánimos. Al día siguiente, en Santa Clara del Mar, el Gobernador tuvo su acto multitudinario, pero sin la presencia del camporismo ni sus aliados., fue la frase que dijo y todavía resuenan en los pasillos oficialistas.Una versión que comenzó a extenderse por estas horas fue la de una supuesta comunicación entre Máximo Kirchner yantes del plenario de la militancia en Mar Chiquita. El encuentro se habría dado el miércoles pasado y -según cuentan- allí el presidente del PJ le adelantó al exintendente que no iba a ir a la actividad y le admitió elademás de alguna que otra diferencia en torno a la gestión que lleva a cabo como Gobernador.El escenario se terminó de coronar no sólo con la ausencia de ministros e intendentes camporistas, sino también con el faltazo que pegaron tres alcaldes peronistas de la Quinta Sección en un acto en el que hasta los jefes comunales deldieron el presente. Luego,A su vez existen especulaciones sobre el tono del discurso que brindará Kirchner este viernes en La Plata en un contexto en el que es blanco de críticas. No son pocos los que auguran queen la interna que vive el peronismo.Por lo pronto, desde el otro lado de la vereda, el ministro de Desarrollo de la Comunidad,, habló en Radio 10 y se refirió al acto en la capital bonaerense. “Esperemos que todo sea con la intención de colaborar en el camino de sostener y acompañar a un gobernador que no dudo en posicionarse, que marca un contraste contundente en términos de gestión, pero que nos necesita a todos”, expresó.Asimismo, lanzó: “y en términos políticos por organizarnos en función de esta gestión. Me parece increíble que en pueblos del interior como estuvo ayer se hayan entregado viviendas, pareciera de ciencia ficción en el contexto de un gobierno como el de Milei”.