Las fronteras del planeta Kicillof

La crisis que atraviesa el peronismo encuentra acomo una de las esperanzas de aquellos que buscan una alternativa para una nueva conducción y en quienes se distancian cada vez más de La Cámpora. Dentro del universo deexistepara volver a ser alternativa ante los embates del presidente. Tal planeta se compone de una diversidad de campamentos y algunos satélites que orbitan alrededor. Bajo acuerdos generales,y complejizan el terreno.El Gobernador bonaerense actúa como un polo de atracción para sectores que provienen del justicialismo tradicional hasta espacios de centroizquierda. Dentro de ese espectro existe una coloratura de expresiones políticas, sociales y sindicales que confluyen con un objetivo en común:. Del mismo modo, hay quienes lo empujan apara ser el nuevo conductor y cierre una etapa de manera definitiva.Tal perspectiva trae aparejado un ferozy exacerba. Las formas de encarar esa discusión es quizásy es lo que genera incomodidades que hasta el momento no fueron abordadas. Además de la sucesión para la Gobernación. El otro punto que provoca preocupación es la. Conseguir la birome o tener un lugar preponderante en la mesa en la que se toman decisiones, es el otro dilema.Kicillof mantiene intacto su primer anillo de confianza, compuesto por el grupo que lo acompaña desde que dio sus primeros pasos en la política, entre los que se encuentran- entre otros-. Con el correr de su tarea al frente del Gobierno ganó aliados y adeptos que le aportan un despliegue territorial que no poseía. La vicegobernadora,, es una de las figuras con las que ha forjado una gran relación. Junto al vínculo que construyó contiene llegada directa aforman parte de, un armado de espacios peronistas clásicos puesto al servicio del Gobernador. En tanto, el-creado por Bianco- junta a agrupaciones progresistas. Este grupo también acerca a líderes sindicales provenientes de las dos CTA () y de la CGT (), y hacen buenas migas con la organización social. El otro miembro de peso del gabinete que juega en el axelismo esque, mientras sueña con sucederlo en 2027, apuesta por unificar a una gama amplia de sectores bonaerenses y ya junta adhesiones de varios jefes comunales.Los intendentes son clave para darle desarrollo por abajo a Kicillof, y entre ellos resaltan los que tiene un perfil alto:. Buscan reagrupar a varios de sus pares para diferenciarse no sólo dey su aliado Martin Insaurralde, sino también del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos. Otros que resaltan, tanto del Conurbano como del interior sonEn cuanto a las diferencias, por lo bajo surgen reclamos de los más críticos con La Cámpora hacia quienes no expresan públicamente una banca más fuerte a Kicillof. A su vez, hay divergencias entre los que no le perdonan una al camporismo por el nivel de beligerancia empleado y las consecuencias que les genera en sus distritos. En tanto,para llegar al objetivo de ungir al mandatario como conductor. Además, miran de reojo el ímpetu que le pone a la carrera hacia la Gobernación y se preguntan si es momento de hacer tal despliegue.La etapa en la que se encuentra el exintendente de San Martín es la de ir a los distritos y las ciudades bonaerenses, e incluso a otras provincias, con el objetivo de. En cada una de las reuniones que hace el ministro de Infraestructura bonaerense, él trata de que estén presentes todos los bandos, y se preocupa porque eso ocurra, porque su objetivo es amalgamar todas las piezas, y además sumar adhesiones más allá de los límites de Unión por la Patria.Es por eso que. Para el ministro, la etapa que viene tiene que ser con todo el peronismo, e incluso con más. En ese aspecto, desde el entorno de Katopodis señalan que las premisas del funcionario son “poner el cuerpo, meterle kilómetros al auto, escuchar a la gente y juntar, unir, para encontrar la salida”.Por otro lado,. El reclamo va dirigido especialmente a Bianco, a quien consideran la principal espada política de Kicillof. Ven con preocupación que la tardanza en dar esa respuesta genere que otros dirigentes se hagan con el capital que construyó el propio Gobernador y no lo tenga a disposición para dar la batalla que se viene. Del mismo modo, se impacientan porque no quieren pasar por la situación del 2023 en la que fueron desplazados de las listas., analizó una fuente que sigue de cerca las discusiones que se dan en el seno del kicillofismo. El mensaje es dirigido al Gobernador a modo de pedido de que. La demanda es clara y crece a medida que se profundiza la guerra en el kirchnerismo con una Cristina que no logra reunir el consenso mayoritario.Las palabras de Bianco tras el acto que encabezó el sábado Kicillof en Santa Clara del Mar comienzan a desenmarañar las perspectivas que tienen en calle 6. “Ya no podemos repetir errores del pasado. Por ejemplo, no podemos pretender poner un presidente que después no conduzca el proceso., además”, expresó. En cuanto a la resolución de las candidaturas, adelantó: “El año que viene es un año eleccionario, eso implica que hay que llegar a acuerdos, llegar a definiciones concretas sobre la confección de listas, sobre los candidatos. Estamos en ese proceso, proceso que se va a ir desplegando con el tiempo y que va a llegar al mejor destino posible”.Otra voz que milita en el axelismo también manifestó un posicionamiento que cada vez se replica más en el espacio:. El planteo fue en medio de la reaparición de CFK el viernes en Merlo, y añadió que “ella debería estar en otro plano y no en estas internas”. El temor a que otra vez la lista sea confeccionada a gusto y placer de La Cámpora hace que algunas terminales que claman por Kicillof comiencen a pensar en ir por afuera el año próximo.Quien dejó en claro su postura fue Secco., sentenció. Sobre el proceso que se dio en 2023, recordó: “Fue muy cerrado, muy acotado, una decisión de algunos y no le dieron participación a nadie”.Axel Kicillof suma voluntades a su perspectiva presidencial hacia el 2027 y fortalece una base de apoyo que le da una mayor espalda en las discusiones del peronismo. El principal desafío que se le presenta en este momento es poder transformarse en el líder de todos los campamentos que lo rodean, como primer paso hacia tomar el rol de conducción. Además de lidiar con el camporismo y sostener -o no- el vínculo con Cristina Fernández de Kirchner, tambiénEL ANILLO DE CONFIANZAEn el esquema de relaciones de confianza de Axel Kicillof sobresale su histórico primer anillo de contención. Son los mismos de siempre, los que lo acompañan desde el momento inicial en Capital Federal hasta su arribo a la provincia de Buenos Aires.. Como todo grupo, existen más afinidades entre unos y otros y el Gobernador es quien administra tales situaciones.Su principal espada política es Carlos Bianco, actual ministro de Gobierno, que, al igual que otros del círculo íntimo, fue sostenido por el Gobernador tras la intervención de su gabinete en 2021 digitada por Cristina Fernández y Máximo Kirchner. Junto a Jésica Rey (ministra de Comunicación Pública) y(secretario privado) fueron los que se subieron al ya míticopara recorrer la Provincia en la recordada campaña del 2019 que los llevó a derrotar a María Eugenia Vidal.También se sientan en la mesa(Producción),(Economía),(Desarrollo Agrario),(Banco Provincia),(ARBA),(Secretaría General), y(Asesoría General). Fue parte importante del grupo a, presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, pero está más distanciado desde que asumió esa función.y es uno de los funcionarios con más cercanía. La tarea del Gobernador también reside en gestionar las personalidades de cada miembro de su primer anillo para evitar cualquier desorden.. De hecho, junto a López, hace mucha fuerza para impulsar medidas con las que otros de sus compañeros no concuerdan. La influencia de la Secretaria General en cuestiones administrativas provoca quejas sobre la ralentización de trámites ante pedidos de cambios o de examinación a fondo. En ese sentido, la figura de Thea es añorada por varios del círculo íntimo del Gobernador.PATRIA Y FUTUROEles un conjunto de organizaciones políticas, sociales y sindicales, que logró unificar bajo un mismo paraguas el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Todas provienen del espectro del progresismo y la centroizquierda, y muchas son rupturas de espacios kirchneristas que ven en Kicillof un “liderazgo emergente”.Con base en diferentes puntos del territorio bonaerense, entre los principales dirigentes se encuentran(exdiputado),(exministra de Economía),(Metrolegados),(exministra de Mujeres, Género y Diversidad),(MP Nuestramérica),(Corriente Nuestra Patria),(UTEP),(Sipreba),(Federación Rural),(Aceiteros), entre otros.“Creemos que resistir también es construir una alternativa del campo popular que clausure la cuarta etapa neoliberal y dé inicio a un proceso duradero de reconstrucción nacional. Afirmamos hace tiempo que”, afirman desde Patria y Futuro.En ese sentido, remarcaron: “El acto fundacional de Florencio Varela marcó un punto de partida, Axel señaló los diez puntos estructurales para elaborar junto al pueblo nuestro programa de gobierno y puso en agenda la”. Al igual que otros espacios, también sostienen críticas hacia La Cámpora y es otro de los puntos que los unifica.LA BANCA SINDICALMientras las conducciones de los principales sindicatos también se encuentran en el ojo de la tormenta en un contexto de crisis política, los sectores más críticos al gobierno de Javier Milei toman partido en la interna del peronismo. Alejados de la orientación que propone La Cámpora, varios sectores empujan a Axel Kicillof.Por el lado de los estatales y docentes, ya es conocida la estrecha relación entre la CTA de los Trabajadores, comandada porl y, con el Gobernador. Un vínculo que siempre se mantuvo intacto. Tienen funcionarios provinciales en el ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa. Con el paso del tiempo la CTA Autónoma se acercó a través dePor el lado de la CGT, que hace eterno oficialismo durante gobiernos peronistas, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional hacen saber su banca a Kicillof., diputado nacional y dirigente bancario, aceitó la relación. En tanto, el líder camionero,, ya juega de manera definitiva en el mismo campo.(UOM), que se despegó de Máximo Kirchner, es otro de los que ahora entonan las nuevas melodías.JUSTICIALISMO ATREl armado desurgió en plena guerra interna entre La Cámpora y diversos sectores del peronismo. Tras la salida de Andrés Larroque de la orga dirigida por Máximo Kirchner, el espacio se conformó con una treintena de organizaciones que contiene excamporistas y sectores tradicionales del justicialismo con anclaje territorial.La Jefa de Asesores, Cristina Alvarez Rodríguez, es otra de las armadoras, que desde el vamos acercó la organización que lidera, denominadaSe trata de una de las funcionarias provinciales que más estima Axel Kicillof y a la que le confía el diálogo con la dirigencia del interior bonaerense y los sin tierra de las diferentes secciones electorales.El ministro de Trabajo, Walter Correa, es la otra pata que hace el nexo con la tropa sindical que forma parte de LPO. Proveniente de la conducción del Sindicato de Obreros Curtidores, encabeza lacon base en el distrito de Moreno. Llegó de la mano de Máximo Kirchner al gabinete bonaerense, pero luego se distanció por diferencias políticas y ahora forma parte de las filas kicillofistas. La Cámpora lo tiene entre ceja y ceja -lo acusan de “vandorista”- y el dirigente también hace saber su descontento con la perspectiva que tomó la organización emblema del kirchnerismo.Entre las otras principales agrupaciones que contiene LPO se encuentran:, Martín Fierro, La Rucci, Oktubre Corriente Militante, Frente Federal Los Pueblos.PBA PROFUNDALa dinámica impuesta por el Gobernador bonaerense en torno a las recorridas para anunciar e inaugurar obras por fuera del Conurbano le trajo sus frutos. Además de poder ser reelecto por un amplio margen,Entre los jefes comunales que hoy se muestran cercanos a Axel Kicillof se encuentran(Alberti),(Bragado),(Leandro Alem),(Ignacio Pugnaloni),(Carlos Tejedor),(Laprida),(Benito Juárez),(Coronel Suárez),(Guaminí) y(Salliqueló).Otro que aparece en la lista es(Coronel Rosales), que desde La Cámpora lo contaban como propio, pero se alejó en medio de las tensiones internas. En ese sentido, pertenece al espacio del exdiputado Gabriel Godoy, que a su vez reporta a Andrés Larroque.En tanto,, alcalde de Daireaux, juega siempre bastante solo, pero lo cuentan dentro del esquema más cercano al mandatario provincial. El cristinista, intendente de Tapalqué, se ha mostrado cercano al Gobernador.¿PERONISMO PARA QUE?El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, es uno de los funcionarios más activos del gabinete de Axel Kicillof en un contexto en el que garantizar obra pública es sumamente complejo. Al tiempo que enfrenta políticamente los embates del presidente Javier Milei, tambiénEl ministro lleva adelante desde enero encuentros que denomina “reuniones compañeras”. En un principio fueron largas charlas de catarsis, de tratar de entender qué le pasó al peronismo y a la política para haber terminado cediendo la presidencia de la Nación a Javier Milei. Pero ahora esa etapa está superada y “está prohibida la catarsis, porque hay que mirar para adelante, encontrar la forma de pararse ante Milei, ayudar a la gente y”, dijo un militante que sigue de cerca los pasos del sanmartiniano.En las diferentes acciones que lleva a cabo mientras presenta obras con fondos provinciales, Katopodis suma adeptos a su perspectiva. En ese esquema asoman dirigentes como el caso del ex intendente, uno de los impulsores del acto que tuvo a Kicillof como principal orador en Santa Clara del Mar el sábado pasado.Asimismo, existen otros intendentes que apuestan por el exministro nacional hacia el 2027 en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos resaltan(Mar Chiquita),(General Paz),(Salto) y(Ramallo).PIQUETEROS POR AK 2027Los movimientos sociales forman parte de un sector de peso dentro de Unión por la Patria y algunos de los más representativos ya tomaron partido.se encolumna detrás de Axel Kicillof mientras que else encuentra tensionado hacia el interior atravesado por la interna entre el Gobernador y La Cámpora.Con estrecha vinculación con Andrés Larroque y Jorge Ferraresi, el máximo dirigente de Somos Barrios de Pie,, es Subsecretario de Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. “Llamamos a construir la esperanza y poder articular en conjunto un horizonte de salida a este desastre al que nos está llevando Milei con su plan económico. Es claro que ese horizonte lo expresa el gobernador Axel Kicillof”, dijo el “Chucky”.El Evita no escapa al internismo y cuenta con sectores que bancan a Kicillof, otros que buscan hacer equilibrio y un restante más cercano a Máximo Kirchner. Según detalló Letra P, los primeros son, los segundos referenciados en el históricoy quien teje vinculados con el líder de La Cámpora es. En tanto,- a quien algunos la corean como candidata a gobernadora- busca el equilibrio.CON CRITICAS AL CAMPORISMOHay intendentes que no esconden su acompañamiento a Axel Kicillof y, al mismo tiempo, descargan con munición gruesa hacia La Cámpora. Dentro de esa tropa se encuentra Jorge Ferraresi, que mantiene una guerra abierta con Máximo Kirchner y critica seriamente la orientación delLos principales aliados del alcalde de Avellaneda son sus pares(Ensenada),(Berisso) y(Villa Gesell). En las diferentes recorridas y acciones que realiza el exministro nacional comenzó a surgir la idea de conformar un grupo de jefes comunales con quienes en su momento integraron la Mesa de Ensenada. Un punto de partida para ampliar la construcción axelista en el territorio.Tal espacio tiene en mente construirse con la participación de otros caciques y la intención es poder contar con(La Matanza),(Berazategui) y(La Plata), entre otros alcaldes. El objetivo es ordenar bajo una misma línea la intervención política. De eso se habló en la previa del acto en Mar Chiquita, y hubo avances.También se piensa a mediano plazo para incluir a otros actores más allá de los jefes comunales. Apuntarán a acercar a legisladores provinciales y a los sin tierra que no están contenidos por otros espacios., dijo una voz que reporta al grupo de intendentes más cercano a Kicillof. Así marcó las diferencias con el alcalde de Avellaneda sobre las formas, pero aseguró que seguirán caminando juntos. El estilo del jefe comunal genera cierto distanciamiento entre sus aliados.DESPERDIGADOSNo es novedad que, desde la derrota electoral a nivel nacional de Unión por la Patria, Axel Kicillof se erigió como un polo de atracción para diversos sectores del peronismo. Algunos ya estaban cercanos al Gobernador, pero otros se acercaron recientemente.Quien resalta en esta lista es la diputada nacional, que en el proceso electoral 2023 jugó fuerte en la interna y desafió al Gobernador a las PASO. Intentó ser candidata a gobernadora por la lista que tenía a Daniel Scioli como pretendiente en una contienda nacional dentro del por entonces oficialismo. Finalmente esto no aconteció. Ahora, el exmotonauta forma parte de las filas de Javier Milei y la exministra es una acérrima defensora de Kicillof ante los planteos de La Cámpora.En el marco de la disputa por la presidencia del PJ nacional tras la renuncia de Alberto Fernández, escándalo por violencia de género mediante, el gobernador de La Rioja,, experimenta un acercamiento al bonaerense, al igual que su par de La Pampa, Sergio Ziliotto.El economistaAgis es un viejo conocido de Kicillof y una figura que ronda en sus cercanías. Además, a pesar de algunas diferencias sobre las perspectivas,es otra figura amigable.