Volver | La Tecla Nacionales 19 de septiembre de 2024 A PREPARARSE

Alerta por fuerte caída de agua y granizo: afectará a Buenos Aires y otras provincias

El mal clima será protagonista este jueves en varias zonas del país, que serán azotadas por tormentas e intensa actividad eléctrica. Se estima que los valores de precipitación acumulada serán entre 25 y 40 mm.

Compartir