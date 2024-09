Volver | La Tecla Nacionales 17 de septiembre de 2024 LA TECLA PATAGONIA

En Río Negro, Weretilneck se renueva con vistas al GNL

El mandatario rionegrino Alberto Weretilneck, mueve piezas claves en su Gabinete y crea nuevos entes con dos objetivos bien claros: modernizar el estado y atraer inversores

Compartir