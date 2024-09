Volver | La Tecla Nacionales 16 de septiembre de 2024 SE COMPLICA ALBERTO

Declaró la hermana de Fabiola Yañez y aseguró que la violencia “era habitual”

Tamara Yañez habló durante más de cuatro horas ante la justicia. Sostuvo que el expresidente la obligó a hacer un aborto y que vivía aislada en la Quinta de Olivos.

Compartir