Sin lugar para el ajuste, la premisa de la Provincia para su Presupuesto 2025

Luego del show de presentación del Presupuesto 2025 que protagonizó Javier Milei, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires adelantó que no seguirá el lineamiento propuesto por el Presidente y asegura que no hará ajuste en su proyecto de ley de leyes. De esta manera, trabajan para presentar la iniciativa en la Legislatura y preparan la visita de funcionarios para dar detalles al respecto.



Los lineamientos generales del Presupuesto 2025 fijados por el Jefe de Estado proyecta un PIB con una suba del 5,0% y prevé un crecimiento sostenido en los años siguientes (+5,0% en 2026 y +5,5% en 2027). Asimismo, se proyecta que el tipo de cambio llegue a $ 1.207 en diciembre del año que viene y que la inflación se desacelere a un 18,3% interanual en igual período.



En ese marco, Milei le reclamó a los gobernadores que realicen un ajuste multimillonario y los llamó a no suplir faltantes presupuestarios con subas de impuestos o tasas locales. “Esta guerra que llevamos adelante contra el gasto público y el costo argentino, se pelea en todas las dimensiones del Estado, también las jurisdicciones provinciales y municipales. Por eso, a los gobernadores les digo que cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto, hagan un ajuste adicional de U$S 60.000 millones”, dijo el Presidente.



Ante esta situación, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, habló sobre el Presupuesto provincial y contó que "está en confección ese presupuesto por parte del Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Lo vamos a trabajar primero con nuestro bloque, que es lo que corresponde, y lo está llevando adelante nuestro Ministro de Economía, trabajando directamente con el Gobernador y con cada una de las áreas”.



“Ya hemos suministrado al Ministerio de Economía lo que se conocen como los techos, los sobretechos presupuestarios. Es un proceso que está como corresponde, en construcción, y que, en breve, una vez que lo valide el Gobernador, lo vamos a trabajar con nuestro bloque, con las autoridades de la Legislatura y luego será presentado”, añadió.



Sobre el pedido que realizó Milei, Bianco lanzó: “Como todos los años nuestros funcionarios del Ministerio de Economía y de la Agencia de Recaudación van a participar de las deliberaciones. No va a ser un presupuesto de ajuste como nos pide el presidente Milei porque no es lo que creemos que se necesite”



Finalmente, manifestó que “el pueblo bonaerense no le ha dado un mandato al Gobernador para ajustar, sino todo lo contrario”.