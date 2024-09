Volver | La Tecla Nacionales 16 de septiembre de 2024 TOMA NOTA

Aumento de transporte: cómo acceder al descuento del 55% en la tarjeta SUBE

A partir de este lunes 16 de septiembre rige el aumento del 40% en la tarifa de trenes. Sin embargo, los usuarios pueden realizar un trámite especial pagar el boleto a un menor valor.

