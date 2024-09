Volver | La Tecla Nacionales 13 de septiembre de 2024 DE TERROR

Fuera de sí: un remisero tuvo una disputa con un pasajero y lo obligó a pedirle disculpas con un arma

Un momento de tensión se vivió en Hurlingham cuando un móvil de televisión grabó el momento exacto en el que un hombre armado exigió a otro que se disculpara apuntándole con un revólver.

