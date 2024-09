Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de septiembre de 2024 SIN TREGUA

Corte de servicios y cruces en redes: nueva escalada en el conflicto entre FEMEBA y IOMA

La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) lleva adelante su primer día (de los dos anunciados) del cese de servicios al IOMA. En este sentido, reclamaron que los pacientes deberán ser considerados como particulares

Compartir