Cristina va a fondo en la interna y la orquesta de Kicillof afina nuevas melodías

Las últimas horas para el peronismo fueron frenéticas y se reconfiguró el escenario bélico entre los campamentos kirchneristas. La tropa dele prepara un acto en la costa atlántica en busca de componer nuevas melodías, pero la decisión dede salir al barro de la interna modifica el paisaje. La expresidenta reaparecerá en Merlo el viernes y prepara el escenario para la presentación deen La Plata el 20. Sorpresa, enojos y pases de facturas, las primeras reacciones.El lunes al mediodía en una reunión en la Gobernación los ministrosrecibieron a un grupo de intendentes de la Quinta Sección () para terminar de delinear junto ala actividad del. El plenario llamado “La patria no se vende” comenzará a las 11 con la presencia de jóvenes militantes y a las 15 Kicillof será el único orador para cerrar.El objetivo planteado esy apuntalar al Gobernador como la figura de la renovación del peronismo. Paralelamente, varios sectores del “axelismo” continúan con las críticas hacia La Cámpora y ponen el ojo en el armado de las listas del 2025.El que calentó motores hacia la jornada en Mar Chita fue el ministro de Desarrollo de la Comunidad,. Junto a la diputadaencabezó el lanzamiento de la Mesa Provincial Interministerial e Intersectorial de Lactancia y de los Foros Participativos Regionales. También estuvieron la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual,; el ministro de Trabajo,; y la jefa de asesores de la Gobernación provincial,“Tenemos un loco en la Casa Rosada, hablemos con el resto de las provincias a ver cómo nos organizamos para, por lo menos, ponerle un límite a esta locura”, sostuvo. Después vino lo jugoso: “Hagamos un esfuercito por cuidar a ese compañero”. Tras referirse al Gobernador, envió un mensaje al camporismo: “Hago un humilde pedido, es una obviedad, pero lo que abunda no daña,, que acompañen al gobierno”.Con la carta de CFK dirigida a Milei y al peronismo -a la que Kicillof no hizo mención en redes sociales-,. Si bien hasta el momento había señales de tensión con declaraciones cruzadas y algunas discrepancias entre el Poder Ejecutivo provincial y el legislativo, ahora la disputa ingresa en una nueva fase con los generales al frente.En cuestión de horas el martes por la tarde se confirmaron dos actuaciones que marcarán el termómetro de la interna en el kirchnerismo. Primero desde el entorno de Máximo Kirchner dieron a conocer que se presentará el. Así, el presidente delhablará en la capital provincial en medio de las críticas que recibe desde varios rincones.Luego, tras intensos rumores, llegó la confirmación de que Cristina Fernández se hará presente en el distrito de. La expresidenta se presentará púbicamente en el municipio comandado porpara dar una clase magistral en el marco de la asignatura "Pensamiento Nacional" a las 16 en el campus de la Universidad Nacional del Oeste. Allí brindará la charlay le entregarán del Doctorado Honoris Causa.Quienes conocen el paño -y a Cristina- alertaron que. De esta manera, se perfila un cambio en el escenario en el que hasta ahora CFK y Kirchner se mantenían en la banca y ahora saltan al campo de juego. Atrás quedó aquella foto de la expresidenta y el Gobernador a mediados de agosto tras la declaración en tribunales por el juicio que investiga el intento de asesinato el 1 de septiembre de 2022.Hay voces que señalan que después de ese reencuentro, que parecía un intento de recomposición e incluso la presencia de Kicillof fue valorada por el camporismo, hubo un llamado de atención de Cristina hacia el primer mandatario provincial. Aseguran que habría existidoLa bronca con el intendente de Avellaneda es notoria y las acciones para hacerlo saber también. Esta semanacontinuaron con la disputa y lo presionan con un pedido de informes ante la Justicia sobre la actividad económica del Puerto de Dock Sud. TambiénOtra voz ligada al Instituto Patria ya había advertido que. “El primer problema de Axel es Axel, lo que hay que hacer es abrazar a todos y no amplía”, completó a modo de reclamo.Del mismo modo, ya habían adelantado. Tal situación tomó estado público cuando la senadora provincial,, salió al cruce de Ferraresi y compartió un video en el que se clamaba por la vuelta al ruedo de la exvicepresidenta. “Mientras la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza pelea contra los que están empobreciendo a la gente, hay quienes pelean con los propios compañeros. Inaceptable e incomprensible”, sentenció.. La situación es algo que los incomoda cada vez más y tratan de poner el foco en la administración de la provincia de Buenos Aires en un contexto en el que los recortes deazotan con fuerza. Prefieren evitar a toda costa referirse a un tema que les genera urticaria al momento de responder.En esa línea, reiteran que Kicillof no entra en la pelea y que realiza “muchos esfuerzos” para contener a todos los sectores. En cuanto a las actividades que encabeza Ferraresi sostienen que corre por cuenta del jefe comunal y que"Estamos en el vestuario luego de perder la final, cuando uno pierde un partido, en este caso una elección presidencial, obviamente", dijo el ministro de Gobierno Carlos Bianco, días atrás. Asimismo, añadió: "Es un proceso que tiene distintas expresiones, que se va desplegando en el tiempo, pero que, construir una nueva alternativa de poder y en eso estamos".Los intendentes son los otros actores de peso en la discusión y un histórico del peronismo brindó su postura afue claro: “Yo no cuestiono a nadie, trato de consensuar. Esto no lo hago porque esté por encima del bien y del mal, porque ya estoy yéndome de la política, legalmente no puedo repetir y no quiero meterme en ese terreno. Pero sí espero de muchos dirigentes que. Y eso nos alcanza a todos, desde mi persona hasta todos los demás que tengan alguna responsabilidad de gobierno. Eso se llama baño de humildad”.Por su parte, Daniel Menéndez, quién será el anfitrión del acto de Cristina el viernes, dijo: “No sé si la veo candidata. Es una decisión muy íntima que debería tomar Cristina. Lo que sí te puedo asegurar es que sigue siendo, por lejos, la dirigente más importante que tiene la Argentina, teniendo en cuenta todos los partidos políticos. Después, es circunstancial ganar o perder una elección.. En ese sentido, creo que Cristina es por lejos la figura más importante que tiene la política argentina”.