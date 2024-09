Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2024 VACANTES

Pasaron los primeros 45 pliegos judiciales y se puso la lupa en dos magistrados

La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado empezó con las audiencias para cubrir las vacantes en la justicia bonaerense. Se trataron 45 pliegos, pero hay algunos que tienen denuncias ante el jury de enjuiciamiento.

Compartir