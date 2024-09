Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2024 VILLA GESELL

Lavado y evasión: las denuncias que complican al intendente Barrera

Una nueva denuncia complica al intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, en la posible comisión del delito de lavado de dinero y evasión. La respuesta del jefe comunal

