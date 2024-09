Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de septiembre de 2024 NOTA DE GRAFICA

Mar del Plata: los enclaves de Provincia en "La Feliz"

El gobierno bonaerense cuenta con varias entidades y obras que tensionan la relación con la comuna. Del HIGA y IOMA, hasta “La Rambla” y Mogotes. La situación en cada caso.

Compartir