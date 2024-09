Intendentes peronistas: conciliación obligatoria

Los intendentes de Unión por la Patria (UP) se encuentran acorralados anta la grave crisis económica y atravesados políticamente por la interna por la cual transita el peronismo. La necesidad de dar respuestas a la población se impone como prioridad y, a regañadientes, plantean mantenerse bajo el mismo paraguas a pesar de las diferencias.Los jefes comunales Juan José Mussi (Berazategui), Gustavo Menéndez (Merlo), Julio Zamora (Tigre), Federico Raitelli (Brandsen) y Pablo Garate (Tres Arroyos) dialogaron con La Tecla sobre el panorama social actual. Del mismo modo, pusieron el foco en las discusiones que convulsionan internamente al espacio y trazaron perspectivas hacia el futuro.Mussi fue claro al solicitar un “baño de humildad” a los principales dirigentes, mientras que Menéndez pidió cuidar tanto a Axel Kicillof como a Máximo Kirchner. En tanto, Zamora fue uno de los más críticos hacia la conducción del Partido Justicialista bonaerense. Raitelli fue otro de los que abogó por la unidad y bancó a Cristina Fernández. En tanto, Garate puso el ojo en el debate sobre las propuestas y dejar de lado los nombres.Los alcaldes buscan acercar miradas en común para bancar la parada. Admiten que el horno no está para bollos y se ven casi obligados a mantenerse en la misma casa para evitar la desarticulación total de la alianza que los llevó a ganar en territorio bonaerense y a ser derrotados en el país.JUAN JOSE MUSSI - BERAZATEGUI-La situación es difícil, no somos una isla. E es difícil para el argentino, todo el mundo lo reconoce. Muchos problemas sociales, falta de trabajo, jubilados que no llegan y no se pueden comprar los medicamentos, gente de todos lados que pide alimentos. Eso es el contexto que vivimos en este momento. Creo que para nosotros por lo menos, de las crisis que nos tocó vivir la crisis, es la que tiene más dificultades.-No nos alcanza de ninguna manera. Nos ayuda la Provincia, y no podemos decir que sí a todos porque no tenemos cómo.-Creo que demuestra que es diametralmente opuesto. Es decir, es alguien que está tratando de solucionar justamente la mayor cantidad de los problemas sociales que tienen los bonaerenses, y está apostando a la salud pública, a la educación. Es totalmente contrapuesto a Milei.-Es muy difícil. Para el Gobierno Nacional todo el que no piensa como él es su enemigo. Cosa que no es así. Yo no me considero enemigo de un presidente electo por el voto popular. Pero él considera enemigo a los que no piensan igual. Creo que eso no es lo mejor que le puede pasar a un país. Yo lo digo por todos lados, todas las veces que me peleéperdí y nunca me fue bien peleándome; siempre me fue mejor consensuando. Reitero, yo no me considero enemigo del Presidente, para nada.-Yo creo que estamos pasando un momento difícil, y creo que nos vamos a recomponer. Primero, hay que recomponer al peronismo, para después recomponer el frente. No se puede estar en un frente con problemas internos. Hay que resolverlo cuanto antes. Nosotros hablamos de unidad, fíjense que para nosotros la unidad no es solamente la unidad del peronismo, sino de todo el pueblo argentino. Es un momento este donde nos necesitamos todos, donde tenemos que consensuar, donde tiene que haber cosas que tienen que salirse de la discusión política, los grandes problemas sociales como el hambre, los problemas económicos, la salud. Todos esos problemas tienen que sacarse de la discusión partidaria y transformarlos en problemas de Estado, que se discutan pero que no entre a tallar ahí la diferencia política.-Yo no cuestiono a nadie, trato de consensuar. Esto no lo hago porque esté por encima del bien y del mal, porque ya estoy yéndome de la política, legalmente no puedo repetir y no quiero meterme en ese terreno. Pero sí espero de muchos dirigentes que es un momento de mostrar la predisposición a los renunciamientos, a la ocupación de espacios. Y eso nos alcanza a todos, desde mi persona hasta todos los demás que tengan alguna responsabilidad de gobierno. Eso se llama baño de humildad.- Sí, seguramente, seguramente.-Lo veo con dirigentes predispuestos. Es una situación difícil, pero yo creo que la desgracia nos va a unir.-En gran parte sí, es un ganador que, en un contexto sumamente difícil, en una provincia que es el 40% del país, no puede estar ajeno a ningún tipo de solución que tenga el país.-El baño de humildad, los renunciamientos, la unidad sin ninguna especulación, una unidad real para poder recuperar la confianza de la gente. Si perdimos, por algo fue. Yo no creo en las casualidades. Hay que tratar de darnos cuenta en qué fallamos, para corregirlo definitivamente.GUSTAVO MENENDEZ - MERLO- El panorama económico, de acuerdo a las decisiones que viene tomando el gobierno nacional, es sombrío y no tiene el mínimo piso de que esto va a mejorar. Con esas decisiones han arrastrado a una situación de pobreza extrema a millones de personas. Lo notamos en los comedores, en las barriadas, con la enorme cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, que se ha quedado sin una ayuda que recibía el Estado y que era fundamental para sobrevivir. La retirada del Gobierno nacional de la obra pública, de la inversión social, de la educación, de la salud y de la ayuda social, solamente hasta el momento ha traído desgracias. Y todo ese esfuerzo que está haciendo la gente, inclusive muriéndose por causas evitables, no se ve reflejado en ningún resultado positivo.-En etapa de reorganización. Evidente-mente no hemos estado a la altura de las circunstancias, no hemos estado a la altura de la agenda que requerían los ciudadanos, y así como muchas veces nos han apoyado, en esta última elección no lo han hecho. Lejos de cargar las tintas sobre los votantes, lo que tenemos que hacer es recuperar la agenda con la cual se sientan identificados todos los ciudadanos.- Son sectores que por el momento no tienen la representatividad electoral que tiene Cristina. Independientemente de eso creo que tiene que haber inteligencia, inteligencia política, inteligencia emocional, si se quiere; y poder entender que el único camino, más allá de las ambiciones personales que pueda tener cualquier dirigente político del peronismo o de cualquier otro lugar, es que hay un país que se está desangrando. Hay un pueblo que se está desangrando y no hay espacio para demasiadas discusiones internas, sobre todo por espacios de poder, por cargos. Hay que abrazarse fuertemente a la agenda que está reclamando la gente, la agenda del hambre, del desamparo, de la invisibilidad de los sectores más vulnerados, la de los trabajadores, la de la situación de empleo, la que le permitió a la Argentina en algún momento ser el país líder, por ejemplo, en cuanto a la renta per cápita. Así que me parece que en la historia el peronismo ha dado muestras suficientes de levantarse en los momentos difíciles, y siempre se hizo representando al pueblo.-Sí, siempre. El periodismo muchas veces gasta toneladas de tinta hablando de las divisiones dentro del peronismo. Algunos la gastan intencionalmente, intentando precisamente provocarlas, pero después, al final, el peronismo termina superando cualquier diferencia de facción, poniendo por delante la necesidad histórica en el momento que sea.-No sé si la veo candidata. Es una decisión muy íntima que debería tomar Cristina. Lo que sí te puedo asegurar es que sigue siendo, por lejos, la dirigente más importante que tiene la Argentina, teniendo en cuenta todos los partidos políticos. Después, es circunstancial ganar o perder una elección. Ganar o perder una elección solamente te legitima para tomar decisiones, pero no te da la razón. En ese sentido, creo que Cristina es por lejos la figura más importante que tiene la política argentina.-Axel es una gran esperanza. Es un gobernador muy trabajador, que ha innovado en muchas cuestiones en la provincia de Buenos Aires. Es un dirigente político que ha tenido cargos, como por ejemplo ser ministro de Economía de la Argentina, uno de los cargos más antipáticos si se quiere en términos políticos, y él sale a la calle y tiene un imán con la gente. Creo que tenemos que cuidarlo mucho, tenemos que cuidar la provincia de Buenos Aires, la gestión, que es de todos nosotros. Como también creo que tenemos que cuidar a nuestro partido como herramienta de transformación. También cuidarlo a Máximo Kirchner. No sobra ninguno, no sobra ningún espacio que tenga su raigambre en el kirchnerismo y que sea parte de los espacios populares. Tenemos que juntarnos mucho más, superar cualquier diferencia que pudiera existir, que casi siempre son más que nada de formas, pero nunca son de fondo.JULIO ZAMORA - TIGRE-Estamos tratando de sostener los servicios que a lo largo de muchos años vinieron desarrollando los municipios y hoy se ven de alguna manera amenazados. No sólo desde el punto de vista del ajuste económico, la variación monumental en tarifas de servicios y nuevos actores que incorporan a las demandas sociales, vinculados a alimentación, adicciones, sino también por el mensaje público nacional. Escuchamos al ministro de Economía, Caputo, atacar de manera muy fuerte, yo creo que irresponsablemente, el origen de todos los fondos que los municipios utilizan para sostener la situación social. Esa expresión pone en alerta a todos los intendentes que desarrollamos una tarea de mucha contención, de mucho trabajo comunitario, tratando de abordar las problemáticas sociales que el mismo Gobierno nacional está provocando. Lo que se configura en un futuro inmediato, a partir de este avance sobre los recursos municipales, va a ser una crisis socialinusitada.-En términos políticos, muchos intendentes estamos viendo una discusión que nos excede, porque creemos que es una cuestión en torno a discusiones personales y no políticas. Porque tenemos coincidencias políticas, pero pareciera que la discusión se está dando en términos personales. Creo que no debe quedar afuera la voz de los intendentes en esta discusión, y creo que hay una subestimación de nuestro rol en cada uno de los territorios. Entonces, hay que reconstruir un camino en base al diálogo con los intendentes y con todas las fuerzas políticas que tengan esa mirada ampliada, esa mirada de construcción con todos los sectores.-Es que no sé cuál es la orientación que toma el PJ bonaerense, no hay una política clara y concreta tendiente a poner freno a esta política. No la veo, no encuentro un ámbito para esa discusión.-¿Pero el llamado a elecciones con qué metodología? ¿Cuál va a ser el proceso metodológico virtuoso que va a tener el peronismo si va a convocar elecciones? Si no se expresa, si no se pone blanco sobre negro, ¿cómo va a ser ese proceso? Nosotros hablamos de un proceso que creo que no debe ser este año, en función de lo que uno ve de peleas, discusiones subterráneas o algunas que se expresan de forma pública. Pero si no hay un proceso de apertura del partido hacia la sociedad, incorporando, por ejemplo, a aquellos ciudadanos que no son afiliados a ningún partido político, que es una de las propuestas que nosotros hicimos, o teniendo una boleta única, no hay forma de encarar un proceso, como lo denominamos, virtuoso. Lo que falta es esa discusión. Esa discusión no se ha dado, lamentablemente. No hay posibilidad de decir “recorramos este camino crítico, veamos los errores que cometimos”. Desde la negación de las causas, las consecuencias de la derrota, que es que tengamos un gobierno libertario hoy conduciendo los destinos de la Argentina. Desde esa negación no vamos a poder construir una fuerza política con capacidad de victoria.-La unidad es siempre superior a la división o a la atomización política, pero el tema es que le pongamos contenido; porque si no es unidad para ganar y después cometer los errores que cometimos para que hoy un gobierno con las ideas más extremas del neoliberalismo gobierne en la Argentina. Esa unidad es una unidad que no existe y va en contra de los intereses de nuestro pueblo. Entonces, unidad de concepción, unidad en las ideas y en el programa que vamos a ofrecerle a la sociedad para decirle que vamos a tener una mirada, o que vamos a mirar la realidad a través de las víctimas de este proceso político económico en la Argentina. Si no hay una lectura crítica de eso, es muy difícil que la gente tenga credibilidad en un espacio político en ese sentido.FEDERICO RAITELLI - BRANDSEN-Impacta de manera negativa en Brandsen. Bajó el 40% la declaración jurada de nuestros comerciantes, es un dato que nos ha pasado en la Cámara de Comercio. La facturación cayó en definitiva un 40% y en nuestra economía los comercios son los que más puestos de trabajo generan. Cuando caen los comercios, cuando caen los pequeños almacenes, cuando caen los pequeños maxi quioscos y demás, uno tiene un termómetro bastante claro de la situación. Desde la municipalidad recepcionamos las demandas que tienen los sectores de la sociedad y hay muchísimos reclamos por desalojos. Para un trabajador, para una familia humilde que quizás no tiene un trabajo registrado o incluso muchas familias que tienen un trabajo registrado, no llegan a cubrir sus necesidades básicas, no llegan a pagar el alquiler. Nosotros, los que tenemos esa responsabilidad de gobernar un pueblo, una ciudad, un distrito, tenemos que buscarle la vuelta y tratar de ponerle el pecho y acompañar a cada uno de los vecinos y vecinas.-En principio, conteniendo todo lo que podamos, conteniendo a las familias, tratando de darles una mano desde el municipio, no sólo en lo económico, sino para tratar de tener el nexo con los privados. Si alguna empresa necesita un trabajador o una trabajadora, estamos trabajando desde producción, generando ese vínculo para tratar de ubicarlos y conseguirle empleo a la gente que quizás no tiene herramientas, incluso para salir a buscar un trabajo. O se le dificulta por una cuestión de transporte, por una cuestión de que tiene que estar con los nenes. Un Estado presente, básicamente, proyectando y teniendo en cuenta la gran demanda habitacional que tenemos, proyectando un municipio donde se le ofrezca a los trabajadores y a las trabajadoras la posibilidad, de a poquito, ir pagando una cuota accesible para poder tener un terreno propio con servicio, y empezar a proyectar su casa, que es lo que quiere cada uno de los trabajadores y las trabajadoras. El momento en que una persona consigue un trabajo en relación de dependencia y ya al poco tiempo está pensando si se puede comprar un auto para ir a trabajar o, en el caso de los que tienen una familia, si pueden empezar a proyectar comprarse un lote y construir su vivienda. En ese sentido estamos trabajando y estamos planificando para eso.-A nivel local lo tenemos muy ordenado y estamos todos en la misma línea, en la misma sintonía, pensando cómo podemos ayudar a la gente en este difícil momento. A nivel nacional y a nivel provincial yo creo que también, más allá de que siempre estamos próximos a un armado de listas, a una elección legislativa, hay discusiones. No hay peleas, pero sí discusiones y eso es lógico y es natural en el peronismo que sucedan estas cosas, con lo cual a mí no me preocupa. Estoy totalmente convencido de que el peronismo va a ser la opción y es la única chance que tenemos los argentinos y las argentinas de salir adelante. El peronismo se va a organizar, nos vamos a poner de acuerdo cada uno de los sectores que integran a este gran frente electoral y vamos a recuperar y gobernar en los próximos años la Argentina. Y vamos a reparar todo el daño que nos están haciendo, porque no tenemos precedentes de un gobierno con estas características.-Lo veo totalmente unido al peronismo, sí.-Yo no me animo a decir si tiene que ser Cristina, si tiene que ser este u el otro. Me parece que no hay duda que ella conduce el peronismo, que es la figura más relevante de la política de los últimos años y lo que diga Cristina haremos. Ahí se van a alinear todos los planetas como se dice en la jerga, pero desde el humilde lugar que me toca asumir esa responsabilidad de la intendencia, tener que decir que tiene que ser este u el otro me parece muy apresurado. Sí confío en que vamos a lograr la gran unión del peronismo, incluso un poco más amplio, y vamos a gobernar el país en los próximos años.PABLO GARATE - TRES ARROYOS-Desde que asumimos no hemos recibido ninguna ayuda del Gobierno nacional. Me parece que estamos en un grave problema porque no hay relación institucional siquiera entre el Gobierno nacional y el municipal. Porque si bien es cierto que a Milei lo eligió la voluntad popular, también es cierto que a los intendentes también los eligió la voluntad popular. Lo lógico sería que tuviéramos una relación institucional para poder resolver los problemas de la gente.-Hacemos un enorme esfuerzo de ser cuidadosos con los recursos que los vecinos pagan, en ser eficientes en cómo se gasta para que podamos efectivamente ayudar cuando hoy un vecino, durante el invierno, no tiene para comer, no tiene para vivir. La verdad, que nosotros trabajamos fuertemente en ese tipo de cosas, hacemos un montón de inversiones en todas las localidades del distrito con recursos municipales.-Me parece que el Gobernador está haciendo un enorme esfuerzo para sostener la administración provincial. Es un muy buen administrador en términos del cuidado de los recursos públicos, de trabajar sobre la inversión, y no es sólo en este contexto de crisis. Ya lo hizo los primeros cuatro años, con lo cual, si hay algo por lo que la gente lo volvió a elegir a Axel es porque efectivamente es el gobernador de la provincia y desde que asumió ocupó ese rol y se dedicó a gobernar para los 17 millones de bonaerenses. Nuestra forma de oponernos no es sólo en discursos, ni en comunicados, para mí tiene que ver con la acción diaria de gobierno. Mostrar que en mi distrito se puede hacer obra pública que beneficie a los vecinos, que se pueden usar los recursos públicos para beneficio de los vecinos. Podemos generar alternativas que nos permitan que haya una forma de gobernar que es distinta. Que no es peleándose con todos, sino dialogando, consensuando, tratando de llegar a acuerdos, pero también dejar esto de hablar mucho, el bla bla de la política, porque no resuelve los problemas.-Hay una autocrítica silenciosa, que tal vez en algún momento haya que explicitarla. No tenemos que quedarnos sólo en la autocrítica, que es efectiva, porque tuvimos problemas y deficiencias cuando nos tocó gobernar y no resolvimos los problemas de la gente. Cuando tu vecino está padeciendo un problema, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de empezar a pensar en el futuro, de empezar a pensar en construir una esperanza para salir de este momento que vive la Argentina. Esa idea es a partir de alternativas, no alcanza sólo con criticar y criticar.-El vínculo es cotidiano. Yo hablo permanentemente por cuestiones de la gestión. Él nos ayuda a cada uno de nosotros y aporta en la gestión, así que es una relación óptima. Nos reunimos periódicamente los intendentes con él, así que hacemos análisis de lo que está pasando en la actualidad y también de cómo ver la perspectiva del futuro. Yo prefiero que nuestro espacio político discuta alternativas, propuestas y discuta futuro, no nombres. Ahí es donde nos equivocamos. Me parece que primero la gente tiene que ver que nuestro espacio político vuelve a tener la vitalidad de decir cómo haríamos para resolver los problemas de la Argentina.-No estoy pensando en el 2025, porque los intendentes tenemos que resolver problemas permanentemente de nuestros vecinos, con lo cual poner en perspectiva el 2025 es muy apurado. Lo que sí creo que no sólo hay que mantener la unidad, sino que tenemos que plantear propuestas, alternativas, hablar de futuro y hablar de esperanza para la Argentina.