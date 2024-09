CAPITANICH EN EL BAPRO Hernán Sánchez

Un delegado para el norte que no convence en la tropa propia y no domina su provincia El exgobernador del Chaco se acercó a Kicillof para darle musculatura política a su armado en el nordeste, pero no todos en el kicillofismo creen que sea una buena jugada porque en su provincia las cosas no le van bien, y hasta el massismo advierte que si vuelve al ruedo le hará internas.