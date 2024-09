Volver | La Tecla Nacionales 9 de septiembre de 2024 PATAGONIA

Escándalo: un pedido de coima habría parado un acuerdo millonario en YCRT

Una empresa de Israel habría presentado una oferta por una gran compra de carbón a YCRT, pero la intervención de dos personas con un pedido de coima paralizó las negociaciones

Compartir