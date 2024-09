Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de septiembre de 2024 EXPLICACIONES

Costa va a la Legislatura para presentar en sociedad el RIGI bonaerense

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica explicará la próxima semana detalles y responderá preguntas ante los jefes de bloque de Diputados y Senadores.

