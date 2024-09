Kicillof vs. Milei: “Es natural la disputa y la dicotomía porque les sirve a los dos”

El director de CB Consultora, Cristian Buttié, conversó con La Tecla sobre la pelea política que llevan a cabo Axel Kicillof y Javier Milei, la reafirmación de la grieta y un escenario que favorece a los principales dirigentes del país.



En ese sentido, el analista dijo que “en primera instancia es un win-win, les sirve a ambos. Le sirve a Kicillof para posicionarse como un referente opositor, con el plus de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, le da una base para competir por lo menos en términos simbólicos y electorales. Y a Milei para generar una antítesis para, justamente, identificar quiénes son los malos de la película, según ellos”.



“Obviamente falta mucho para el 2027 y primero está el 2025, que tiene poco que ver con 2027, pero por lo menos te demarca el capital simbólico que tiene cada uno. Me parece que va a terminar siendo una disputa de actores con pisos altos, pero con techos bajos”, añadió.



Asimismo, manifestó que “es natural la disputa y la dicotomía porque les sirve a los dos. No veo ningún aspecto negativo, sí creo que se profundizan justamente las limitaciones de cada uno para perforar ese techo”.



Más adelante, explicó que “Kicillof criticando a Milei se pone en contra al 70% de los cordobeses que votaron a Milei en balotaje y va a ser muy difícil que revierta ese posicionamiento. A la vez, Milei, criticando a Kicillof, profundiza la imagen negativa que tiene en la Tercera Sección electoral, en la zona sur del Conurbano, que es donde está su talón de Aquiles”. “No van a salir a pescar nada por fuera, pero también fidelizan a los propios. Por eso termina siendo una disputa de fidelización de pisos y no para poder perforar los techos”, añadió.



En cuanto a cómo le afecta el escándalo de Alberto Fernández al gobernador bonaerense, sostuvo que “a Kicillof se lo va a auditar por las acciones de él como gobernador, y carga la mochila de ser parte de un espacio, pero también es el que le aporta la base electoral. Es decir, no es que es totalmente contraproducente”. Entonces, detalló: “Supongamos que Cristina ahora logra resurgir y eso no le va a generar un empuje a Kicillof, los bonaerenses lo van a votar o no de acuerdo a la gestión que haga como gobernador”.



Finalmente, sobre cómo le pegan los conflictos al Presidente, Buttié recordó que “en su momento, la caída de Milei se había dado porque cuando se firmó un aumento para los funcionarios estaba la firma de él. No lo afecta directamente lo que le pasa por el costado. La caída de la imagen de Alberto Fernández en 2021 fue porque él estaba en la foto de Olivos y no un funcionario”.