Con la camiseta puesta, ministro bonaerense retruca fuerte un deseo de Milei

Las Sociedades Anónimas en el Deporte (SAD) son el fuerte deseo que el presidente Javier Milei tiene desde que asumió en diciembre pasado. Esta idea ya pisa fuerte en los clubes del futbol argentino y hay quienes están a favor ya que sostienen que es algo que ya sucede, -el gerenciamiento de los clubes- y otros se ponen en la vereda contraria.

En el día de hoy, Augusto Costa, ministro de Producción bonaerense y vicepresidente de Vélez Sarfield se refirió a la posibilidad de que el fortín sea una SAD. En ese sentido Costa sostuvo que el Liniers hay un fuerte “rechazo y oposición absoluta a la privatización”.



Además, el ministro de Axel Kicillof sostuvo que Vélez "tiene una posición histórica de defensa de los clubes argentinos en mano de sus socios" y una posición muy activa en la defensa del modelo actual del club”.



Por otra parte sostuvo que desde el club de Liniers estarán marcando su postura en cualquier ámbito en el que se discuta la posibilidad de privatizar a los clubes y lo calificó como un atropello del gobierno nacional.

Por último, el ministro de Producción bonaerense sostuvo que este tema no tiene que meterse el gobierno nacional ya que no le incumbe y dejar a la Asociación del Fútbol Argentino y cerró sosteniendo que el Ejecutivo no va a poder llevar a cabo este proceso por los fallos de la Justicia donde se posicionó en contra de interceder en un ámbito que no le corresponde.