Volver | La Tecla Nacionales 4 de septiembre de 2024 “QUIERE DESTRUIRLO”

El Señor de los Carpetazos: quién es “El Elfo” que hace temblar a Milei y puede romper LLA

El exnovio de Lilia Lemoine brindó detalles de la conducta de la diputada que ponen en peligro la paz dentro del espacio político y su relación con el Presidente. Además, tendría copia de las fotos y videos que supuestamente usa la legisladora con fines extorsivos.

Compartir