Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2024 LIGÓ CARGO

Kicillof designó a Capitanich en un área del BaPro que no se usaba hace veinte años

Con el fin de sumar apoyos en vísperas al 2027, el Gobernador le hizo un lugar al exmandatario chaqueño la estructura Banco Provincia. Su llegada fue aprobada por el directorio de la entidad.

Compartir