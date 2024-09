Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2024 PICANTES DE LA SEMANA

Desde “este chico está bobo y la culpa es de Bianco“ hasta las peleas de poder en gobernación

La rosquita no descansa y en esta renovada sección del tradicional Sr 5, La Tecla te cuenta los entretelones de la política bonaerense y nacional. Hoy, Histeria en el Patria; La interna cada vez más fuerte en calle 6 y El perrito amigable del Banco Provincia

Compartir