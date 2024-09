Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de septiembre de 2024 NUEVO RECLAMO

La Provincia va a la Corte tras la quita del Boleto Integrado a los bonaerenses

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires adelantó que concurrirá al máximo tribunal para exigir la restitución de los subsidios. "Castiga a quienes viven más lejos y tienen menos recursos", afirmó Axel Kicillof.

