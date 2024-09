Volver | La Tecla Nacionales 3 de septiembre de 2024 "ADICTOS AL ESTADO"

Frente a la UIA, Milei blanqueó que algunos sectores de la industria quedarán "en el camino"

En el Día de la Industria, y en la sede de la UIA, Milei acusó a una parte del sector industrial de ser prebendaria, “adicta al Estado” y acostumbrada a “cazar en un zoológico”.

Compartir