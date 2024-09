Fondo de Capital Social denuncia el vaciamiento del organismo

En el marco de las actividades de capacitación impulsadas por FONCAP, reveló cual es la situación del Fondo de Capital social y sostienen que los trabajadores se encuentran sin percibir sus salarios desde el mes de abril de este año, sin obra social, sin aportes y a partir de la última semana del mes de mayo también sin oficina.



Ninguna autoridad mantiene comunicación formal con los trabajadores del organismo a través de métodos institucionales como el correo electrónico, dieron de baja todas las casillas de mails y nunca las recuperaron. Los trabajadores reclaman una solución urgente y visibilizar que los han dejado a la deriva, nadie da una respuesta concreta a éste conflicto hace 6 meses.





Actualmente, los clientes del FONCAP (reciben financiamiento) otorgan financiamiento en 17 provincias, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto representa un 75% de la cobertura del país. Las provincias en las cuales FONCAP no cuenta con prestadores de servicios financieros son: San Juan, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.





Entre los cursos que se realizan aparece el de Administración de un Programa de Microcrédito. Su objetivo principal es aumentar la oferta y calidad de servicios financieros destinados a microempresarios a través de la capacitación de gerentes, mandos medios y referentes clave. Durante los años 2022 y 2023, un total de 234 administrativos de IMF fueron capacitados, lo que refleja un compromiso firme por parte de FONCAP para mejorar la eficiencia y efectividad de estas instituciones.





Imágenes del sitio web se FONCAP : https://www.foncap.com.ar/index.html





La capacitación ofrecida a gerentes y mandos medios dentro del curso de Administración de un Programa de Microcrédito busca garantizar que estos líderes puedan dirigir y administrar programas de microcrédito de manera efectiva. La formación buscó no solo fortalecer las competencias técnicas, sino también el liderazgo necesario para las organizaciones que ofrecen tanto servicios financieros como no financieros a los microempresarios.

El enfoque del curso fue también incentivar la mejora continua en la prestación de servicios, promoviendo una oferta que responda mejor a las necesidades del sector microempresarial. Este esfuerzo de profesionalización de las IMF pretende asegurar que los servicios ofrecidos sean tanto sostenibles como accesibles, creando un impacto positivo y duradero en las comunidades atendidas.







El curso Mejorá tu emprendimiento, por su parte, fue una de las capacitaciones que ofreció el Foncap destinada a trabajadores autogestionados con el propósito de brindar acceso a herramientas de capacitación en medios de pagos digitales, microfinanzas, planificación, administración y venta por redes sociales para mejorar la gestión económica y financiera de los microemprendimientos. El desconocimiento de herramientas de gestión, la falta de planificación, el inadecuado cálculo de costos y ganancia, la poca o nula utilización de herramientas digitales para vender y cobrar son algunos de los fundamentos principales por lo que se desarrolla este curso.



Durante el año 2021 se realizaron cuatro ediciones del curso virtual Mejorá tu Emprendimiento, en las cuales se inscribieron 22.168 personas provenientes de 362 ciudades de todo el país. Del total de personas inscriptas, el 61% provenían de la región pampeana, el 17% de la Patagonia, un 12% del noroeste, 7% del noreste y el 3% de la zona de cuyo





Por otro lado aparece el Curso de Asesores/as de Crédito ha sido una de las iniciativas históricas de FONCAP en el área de capacitación, y ha demostrado ser un pilar esencial en el fortalecimiento de las IMF. Desde los inicios de la organización, se ha reconocido la importancia de capacitar a los asesores de crédito, quienes juegan un papel crítico al equilibrar las necesidades de los prestatarios con los objetivos de las instituciones. Entre 2022 y 2023, un total de 255 asesores y asesoras de crédito fueron capacitados.



Los asesores de crédito son los responsables de entender y responder a las necesidades concretas de los prestatarios, mientras alinean su trabajo con los objetivos de las instituciones a las que pertenecen. Este curso busca fortalecer la capacidad de los asesores para mantener un equilibrio entre su rol social hacia los microempresarios y los objetivos de las IMF, garantizando así el éxito de sus tareas.



La capacitación ofrecida a los asesores de crédito no solo se enfoca en aspectos técnicos, sino también en competencias blandas, como la empatía y la comunicación efectiva, que son cruciales para atender adecuadamente a los microempresarios. Estas competencias permiten a los asesores desempeñar su rol con una comprensión profunda de las dinámicas del microcrédito y las necesidades de los emprendedores.



Las capacitaciones realizadas por FONCAP han tenido un impacto significativo en la calidad de los servicios ofrecidos por las IMF. Al formar a un gran número de profesionales, se espera que estos puedan aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar las condiciones de acceso al crédito para los microempresarios, contribuyendo así al desarrollo económico y social de las comunidades.