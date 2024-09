Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de septiembre de 2024 DÍA DE LA INDUSTRIA

Con palos a Milei, Kicillof presentó su propio RIGI para atraer inversiones

El gobernador disertó en la reunión multi sectorial "En defensa de la industria nacional" junto a cámaras empresarias, parte de su gabinete y sindicatos. Dio detalles sobre la iniciativa para atraer inversiones para la Provincia.

