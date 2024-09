Kicillof vs. Milei, quién sale triunfante en la pelea de fondo

encarnan una batalla política a fondo en un contexto de crisis económica que se profundiza. Las obligaciones de la gestión y la necesidad de sercaracterizan a dos de las principales figuras del país. Mientras la sociedad sigue a la espera de respuestas a problemas estructurales, el Gobernador y el Presidente fidelizan a los propios, pero no logran seducir a sus detractores.La dicotomía entre el dirigente dey el máximo exponente demarca la continuidad de la grieta en el país. Entre tantas otras particularidades que presenta el escenario, que uno gobierne la provincia más grande de la Argentina y que el otro esté a cargo del Estado nacional implica una severa complejidad para 17 millones de habitantes.“Es un trabajo inmenso que estamos haciendo para sostener y proteger al pueblo de nuestra Provincia, no sólo de la deserción sino directamente de”, sostuvo Kicillof en uno de los tantos actos que realiza para inaugurar obras en el interior bonaerense.En esa línea, agregó: “Ataques que, dicen, están dirigidos a un gobernador o al gobierno. Creen que tenemos una Provincia que no se da cuenta que en realidad sacar el Fondo Compensador del Transporte no es contra el gobernador, es contra el pueblo de la Provincia”. Además, lanzó:El Gobernador pintó de cuerpo y alma su estrategia para enfrentar a Milei. Por un lado, hizo hincapié en las tareas que lleva a cabo para contener las demandas más básicas de la población, que crecen a medida que impactan las decisiones de la administración nacional. Por otro lado,, llamó Milei a Kicillof en una de sus tantas arremetidas, que describen su beligerancia. En otra oportunidad lo caracterizó comoy otra vez recurrió a un concepto desfasado para hablar del mandatario provincial. También, entre otros agravios, alguna vez lo imitó para ridiculizarlo, y le dijo queLo concreto es que esta disputa se libra en un momento en el que el Gobierno nacional provoca una enorme pérdida del poder adquisitivo y- según la-. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires la gestión muestra serias limitaciones para tapar los baches que deja Milei a raíz de recortes de fondos. Kicillof debe jerarquizar qué tarea garantizar y cuál dejar de lado. Así, la sociedad una vez más se ve rehén de un escenario político y económico que hace estirar la agonía de un cambio que nunca llega.Desde el, el intendente de Escobar,, analizó los alcances de la pelea entre Kicillof y Milei al tiempo que puso el enojo en las necesidades de los vecinos. “. Algunos temas se pueden resolver confrontando, otros acordando y la gran mayoría se resuelven haciendo”, afirmó el alcalde de Unión por la Patria.A su vez, consultado sobre quién gana y quién pierde en este cuadro de situación, expresó que “. La gente no quiere que nos peleemos, lo que no significa que no marquemos posición ni postura”. Entonces, remarcó que “ninguno de los que gobernamos nos tenemos que enojar porque la oposición todo el tiempo nos marca la cancha. Hay que escuchar el conjunto de las opiniones”.En tanto, el alcalde de San Isidro,, matizó los efectos de las medidas de ajuste de Nación. “Celebro que el Presidente haya puesto en discusión el ‘no hay plata’, porque comparto que es momento de eficientizar el gasto y cuidar el mango, priorizar y ser muy eficientes con los recursos públicos”, indicó a“No podemos darle a la maquinita de emitir para pagar todo desde Nación porque eso genera inflación., algo que a lo mejor no estaba del todo incorporado en la sociedad en que gobernó Mauricio y que fue un freno para muchas transformaciones que quisimos hacer”, completó el dirigente del PRO.Ambos intendentes tienen diálogo con el Gobierno nacional con el objetivo de avanzar en soluciones para sus distritos. Otro de los que inició un vínculo con laen medio de la tormentosa relación entre el Gobernador y el Presidente es, jefe comunal de Tigre.El mandamás de la Primera sección electoral de Unión por la Patria contó a este medio que en el encuentro que tuvo con Lisandro Catalán (vicejefe de Gabinete del Interior) realizaron un “análisis político”. Allí, explicó que le dio una “visión, desde el peronismo que representa nuestro sector, sobre la situación social, obras, salud, entre otros temas”. Sin embargo, advirtió queEs clara la necesidad que tienen los que están en el primer mostrador de encontrar respuestas a las problemáticas que surgen en el territorio. Muchos coinciden en que la pelea política no debe generar trabas al momento de activar soluciones para los sectores más vulnerados. El, producto de la degradación social y económica, es una de las principales preocupaciones y sobre las que se deben buscar respuestas cuanto antes.Las diferencias ideológicas que marcan el Presidente y el Gobernador también se trasladan al. La Libertad Avanza busca hacerse fuerte en el territorio bonaerense plantándose como la principal fuerza opositora. El senador provincialconsideró que “por suerte en el Senado de la Provincia la oposición entendió que no puede tener medias tintas, porque estamos con el cambio y la libertad o estamos con el intervencionismo”.“Estamos trabajando muy fuerte para, para frenar las indemnizaciones que multiplican por siete o por nueve los cargos por despedir un empleado, lo que atenta contra la creación de empleo y va a fundir a las pymes de la provincia. También para prender todas las alarmas con temas como el RIGI, que a pesar de todo el esfuerzo que hicimos el capricho del gobernador hizo que se vaya a Río Negro la inversión de YPF y Petronas”, agregó.En ese sentido, el legislador comentó: “, hoy La Libertad Avanza tiene tres senadores, pero la oposición tiene 26, y si seguimos trabajando todos juntos las arbitrariedades serán menos y la vida de los bonaerenses será mejor”.En cuanto al análisis político,, director CB Consultora, explicó que “la forma en que encaran tanto sus gestiones como también su speach ambas figuras, fideliza los pisos; independientemente de hacer crecer sus techos”. A su vez, sostuvo que “no son discursos inclusivos para perforar techos,”.Más adelante, Buttié afirmó que. Y dijo que “falta muchísimo, pero no creo que otra alternativa tenga chances electorales, porque los extremos están bien definidos”. El analista concluyó que “es más factible que un votante de centro se incline por uno de los dos extremos en términos de elecciones ejecutivas, no hablo del año que viene, sino del 2027”, donde se disputará la pelea de fondo.ARIEL SUJARCHUK - INTENDENTE DE ESCOBAREl intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, dialogó consobre la relación del municipio con Nación y marcó que “en los primeros seis meses la articulación fue institucional, pero sin recursos económicos para los municipios. Después de mitad de año empezó a ver algún diálogo para empezar a atender algunos temas como obras pendientes y temas sociales, que en mi caso todavía no se han materializado. Hay un diálogo más técnico y más fluido, pero que todavía eso no se concretó en ejecución”.Sobre la reunión que tuvo con el vicejefe de Gabinete del Interior,, el jefe comunal remarcó que hace “un, porque le pude explicar la realidad del distrito, mostrarle que hay obras a las que le falta muy poco de ejecución para que se puedan terminar. Es una pena que obras que tienen 98% por ciento de ejecución se pierdan. Lo vieron bastante bien y nos derivaron con otras áreas y algo parecido nos pasó con el Ministerio de Capital Humano”.Asimismo, el intendente manifestó que “uno espera que, a medida que pasa el tiempo y los gobiernos se van acomodando, puedan hacer un tamiz más fino entre las decisiones globales que toman y”.Sobre las tensiones entre Kicillof y Milei, analizó: “. Por ejemplo, la caída de los recursos en la provincia de Buenos Aires perjudica a Kicillof, a los 135 municipios, y perjudica principalmente a los bonaerenses”.“Otro punto tiene que ver con el posicionamiento político y el Gobernador es el que maneja los tiempos y sabe cómo tiene que posicionarse frente a cada tema. De lo que yo estoy convencido es que, poque eso es el respeto por la democracia”, añadió.Para finalizar, Sujarchuk remarcó que “es muy importante que nosotros podamos construir un mensaje para adelante y no mirar tanto para atrás, poder conectar con los problemas cotidianos de la gente, ser conscientes que tenemos que transitar un camino de eficiencia, razonabilidad en el gasto, pero con la gente adentro.”.CARLOS CURESTIS - SENADOR LLA-Me encantaría poder evaluar la gestión, pero estoy convencido de que es inexistente. Siendo un gobernador que va por su segundo mandato es increíble, y totalmente injusto para los bonaerenses, que lpara llegar a la presidencia en 2027. Se olvida de los tres pilares fundamentales de la gestión provincial: seguridad, salud, y educación.- Es una gestión histórica, donde el Presidente dijo en campaña lo que había que hacer y la gente lo apoyó. Cumple su palabra y la gente lo sigue apoyando. Ese es el verdadero cambio tantas veces prometido y nunca alcanzado hasta hoy. Está atacando cada uno de los problemas del Estado, seguramente todos los reflectores están sobre la economía, porque sin arreglar el desastre y la bomba que nos dejaron Alberto, Cristina y Massa todo lo otro no tiene sentido, porque será efímero. Desarmar la maraña de regulaciones y de intervenciones del Estado sobre la propiedad privada, el comercio interior y exterior, las libertades individuales... no se hace de la noche a la mañana, pero, la economía tiene sus propios tiempos.- ¿Es el mismo gobernador y exministro de economía que negoció con el club de París y les pagó todo?, ¿el que iba a recibir dinero por aerolíneas y nos costó 16.000 millones de dólares?, ¿el que por capricho no adhirió al régimen de grandes inversiones y privó a la provincia de Buenos Aires de la mayor inversión de la historia nacional? Si es el mismo-El Gobernador propone un país con una total y absoluta intervención del Estado sobre la vida de las personas, nosotros creemos que el Estado debe ponerse al servicio de los ciudadanos y no ser su patrón y dueño. Nadie mejor que cada argentino sabe a dónde puede llegar si le sacamos el pie de la cabeza.. Milei y todo su equipo están demostrando que los argentinos saben mejor que nadie cómo poner a flote al país. No son dos modelos de país, son dos formas de vivir distintas: una libre y otra subyugada por un tirano.- En la pelea cuerpo a cuerpo no gana nadie y solamente pierde la gente.. El Presidente cree es que los bonaerenses están sufriendo por culpa de su gobernador, que no es capaz de sentarse a una mesa a dialogar por el simple hecho de que el Presidente no pertenece a su espacio político.CRITICAS A KICILLOFEl intendente de Tres de Febrero,, dialogó consobre el panorama político que rodea a la provincia de Buenos Aires en medio de las críticas cruzadas entre Axel Kicillof y Javier Milei. En ese sentido, bancó al Presidente y lanzó cuestionamientos al mandatario provincial.i en lugar de ponerse a resolver los problemas de los bonaerenses, que son un montón”, subrayóel jefe comunal del PRO. Asimismo, recordó que “hay rutas en mal estado, la educación, las escuelas, los hospitales, la seguridad. Entonces distraer toda su atención al objetivo político de resistir a Milei va en contra de los bonaerenses".Sobre las críticas que le hace Kicillof a Milei, consideró: “, que cuando era ministro de Economía la Provincia tenía su nivel más bajo de coparticipación. Cuando fue ministro, que todavía no era bonaerense, no ayudó nada y en esta última etapa de su Gobierno no hizo ningún cambio estructural”.“El kirchnerismo, con Cristina, Alberto y Massa, realmente era un tren bala directo a la hiperinflación., porque en materia de manejo de la macroeconomía, de ordenar las cuentas, bajar la inflación, todo eso funciona mucho mejor”, añadió.Luego, Valenzuela expresó que “la sociedad espera otra cosa. Primero,”. Luego remarcó que, “en cambio, el Gobernador está dedicado a resistir a Milei y ese es el error. La sociedad espera de los dos que cada uno esté dedicado en lo suyo, a resolver los problemas de la gente y ahí le pifia Kicillof”. Además, resaltó que “la gente ya votó y eligió a Javier Milei por cuatro años, además le está dando crédito a su política, y con sacrificio y esfuerzo acompaña las reformas que se están haciendo”.Finalmente, el alcalde adelantó: “Ahora vamos a trabajar para estar unidos, y tiendo a ver con claridad que el peronismo se puede dividir. Hay una feroz interna entre el Gobernador y La Cámpora.y presentar un frente electoral de cambio para el año que viene”.RAMON LANUS - INTENDENTE DE SAN ISIDROEl intendente de San Isidro,, manifestó que “más allá de las diferencias ideológicas y políticas profundas que pueda tener con el Gobernador,. Mi prioridad como intendente es mejorarles la vida a los vecinos y si trabajar en conjunto con el gobernador me va a ayudar a eso, lo voy a hacer, para eso me eligieron”.Asimismo, sobre el Gobierno nacional, dijo que “le pedimos mucho, pero no dimensionamos adecuadamente de lo que nos salvamos, como una hiperinflación y una crisis económica mayúscula. La inflación cayó fuertemente y estamos a las puertas de un proceso que ojalá recupere la actividad económica y el empleo para los argentinos. Creo que el rumbo es el correcto, por más que no comparta ciertas ideas o la manera de hacer las cosas.y yo trabajo todos los días en esa dirección, para hacerle la vida más fácil a los sanisidrenses”, sentenció Lanús.RELACION TIRANTELa relación institucional entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires no logra superar las extremas diferencias, por lo que las distancias no se achican. En medio de la disputa por recursos, los intendentes también presentan serias dificultades y elevan sus reclamos. En ese marco,El último encuentro entre el ministro de Gobierno provincial,, con el jefe de Gabinete,, parecía allanar caminos, pero hasta el momento no hubo avances con los pedidos de la Provincia a Nación. Restitución de fondos y traspasos de obras, son dos de los puntos más importantes que todavía no tienen resolución oficial.En este marco,. Del mismo modo, algunos de los alcaldes del peronismo aprovecharon que Francos es un viejo conocido y activaron canales de diálogo para avanzar en respuestas a sus solicitudes. Por supuesto, la ronda de charlas también incluye a los alcaldes del PRO.Las primeras reuniones fueron del vicejefe de Gabinete el Interior, Lisandro Catalán, con un puñado de intendentes de la Primera y Tercera sección. Entre ellos se encontraban, de Tres de Febrero (PRO);, de Tigre (UP);, de Almirante Brown (UP) y, de Escobar (UP). Además, entre los próximos a ser recibidos se encuentra, de San Isidro (PRO) y, de Ezeiza (UP).Fuentes oficiales de la Jefatura de Gabinete, que conduce Francos, señalaron aque los encuentrosy destacaron que la relación con varios de ellos es “más que buena”. Incluso, dieron a conocer que con el que más veces se juntaron fue con Valenzuela. “Viene unas cinco veces por mes”, aseguraron.“Las charlas no son esquemáticas, hay un ida y vuelta con los intendentes. Ellos nos dicen que tienen tales obras y que quieren terminarlas”, explicaron desde la Rosada. Asimismo, manifestaron queDe esta manera, el Gobierno nacional evita el mano a mano con Kicillof y lo “puentea” para tener diálogo directo con los alcaldes.CRISTIAN BUTTIE - CB CONSULTORAEl director de CB Consultora,, conversó consobre la pelea política que llevan a cabo Axel Kicillof y Javier Milei, la reafirmación de la grieta y un escenario que favorece a los principales dirigentes del país.En ese sentido, el analista dijo que “en primera instancia. Le sirve a Kicillof para posicionarse como un referente opositor, con el plus de ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, le da una base para competir por lo menos en términos simbólicos y electorales. Y a Milei para generar una antítesis para, justamente, identificar quiénes son los malos de la película, según ellos”.“Obviamente falta mucho para el 2027 y primero está el 2025, que tiene poco que ver con 2027, pero por lo menos te demarca el capital simbólico que tiene cada uno. Me parece que”, añadió.Asimismo, manifestó que “. No veo ningún aspecto negativo, sí creo que se profundizan justamente las limitaciones de cada uno para perforar ese techo”.Más adelante, explicó que “Kicillof criticando a Milei se pone en contra al 70% de los cordobeses que votaron a Milei en balotaje y va a ser muy difícil que revierta ese posicionamiento. A la vez,, en la zona sur del Conurbano, que es donde está su talón de Aquiles”. “Van a salir a pescar nada por fuera, pero también fidelizan a los propios. Por eso termina siendo una disputa de fidelización de pisos y no para poder perforar los techos”, añadió.En cuanto a cómo le afecta el escándalo de Alberto Fernández al gobernador bonaerense, sostuvo que “, y carga la mochila de ser parte de un espacio, pero también es el que le aporta la base electoral. Es decir, no es que es totalmente contraproducente”. Entonces, detalló: “Supongamos que Cristina ahora logra resurgir y eso no le va a generar un empuje a Kicillof, los bonaerenses lo van a votar o no de acuerdo a la gestión que haga como gobernador”.Finalmente, sobre cómo le pegan los conflictos al Presidente, Buttié recordó que “en su momento,. No lo afecta directamente lo que le pasa por el costado. La caída de la imagen de Alberto Fernández en 2021 fue porque él estaba en la foto de Olivos y no un funcionario”.