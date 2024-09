Volver | La Tecla Nacionales 1 de septiembre de 2024 SITUACIÓN DELICADA

Paoltroni echó más leña al fuego: dijo que Victoria Villarruel "no estaba de acuerdo" con su expulsión

El senador formoseño, que fue apartado de La Libertad Avanza, aseguró que la Vicepresidenta le expresó su “apoyo y acompañamiento". En la misma línea, dijo que el Presidente necesita rodearse de las personas indicadas y descartó sumarse a la bancada PRO.

Compartir