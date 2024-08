Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de agosto de 2024 INTERNA CALIENTE

“Salgo del grupo”, la despedida de la diputada radical que dio el salto

María Belén Malaisi se despidió de sus excompañeros de bancada con un mensaje en el chat de WhatsApp, reconociendo que la decisión de abandonar el bloque oficial no va de la mano con lo que siente, pero que debe hacerlo por respetar la decisión de su espacio interno.

