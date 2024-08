Javier Alonso: “Jorge Macri tiene muchos problemas para arrancar la gestión”

-El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dijo que había poco compromiso con la seguridad, porque con algunos municipios él puede coordinar bien y con otros no.



-Bueno, yo creo que el Gobierno de la Ciudad está teniendo muchos problemas políticos, porque los vecinos le están dando la espalda a Macri, que tiene muchos problemas para arrancar la gestión. Las encuestas en materia de seguridad le están dando muy mal, los vecinos de la Ciudad están muy molestos.



-¿Y le echa la culpa a la Provincia?



-Y, yo nunca vi que se escapen tantos presos de San Telmo, que haya asaltos a mano armada en las parrillas de Villa Crespo. Son cuestiones que están pasando todo el tiempo. Tal vez ahora Jorge Macri descubre que hay 3 millones de bonaerenses que entran y salen todos los días de la Capital. A veces los escuchás a él o a (Waldo) Wolff y parece que quieren construir un muro en la Ciudad. La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano son una región única, que es el AMBA.



Yo creo que ellos están teniendo muchos problemas políticos y, como siempre hacen, están tratando de subirnos a nosotros al ring porque son incapaces de resolver la seguridad. Y además tienen un problema político grave, que es que están perdiendo cada vez más representación política. A ver, Grindetti fue candidato a gobernador y perdió por muchos puntos de diferencia; Kravetz, que es el secretario de Seguridad, perdió en Lanús con Julián Álvarez; Garro perdió en La Plata con Alak después de gobernar 8 años; Martiniano Molina perdió en Quilmes con Mayra Mendoza.



La gente no los eligió, los corrió a escobazos. Entre otras cosas, porque cuando ellos estuvieron le prometieron a la Policía los sueldos de la Metropolitana y cuando se fueron los policías ganaban 30% menos que los docentes. Les bajaron el sueldo, no tenían chalecos, nos dejaron 700 móviles destruidos; y hoy la Policía está mucho mejor equipada. No sé qué es lo que quiere, no se entiende. Me parece que hay un problema político ahí que no saben cómo resolver y que nos quieren subir a nosotros al ring.