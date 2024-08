Alberto Fernández declaró en la causa de los seguros y habló de persecución política

Las ultimas semanas han sido de máxima exposición para el ex presidente Alberto Fernández, luego de que aparecieron fotos de Fabiola Yáñez en un teléfono que estaba dentro de la investigación de la causa de los seguros. Por esa causa declaró en el día de hoy y sostuvo que todo se trata de una persecución política hacia su persona.



En ese sentido, el ex mandatario presentó un escrito de 47 páginas donde denuncia que es sumamente grave que “la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas”.



Alberto Fernández comenzó su declaración lamentándose por no ser juzgado de manera imparcial. "Lamentablemente, no puedo comenzar sino por referir que no estoy siendo juzgado por un Magistrado imparcial, lo destaco pues, ello explica el derrotero de estas actuaciones a mi respecto, las sucesivas “filtraciones” mediáticas de las actuaciones -supuestamente reservadas para las partes-, y el forzado direccionamiento de la “persecución penal” que pretende ejercitarse", sostuvo el ex presidente.

Por otra parte, denunció que existe una complicidad tendenciosa, entre el Poder Judicial el Ministerio Público Fiscal, “los medios de comunicación y los mezquinos intereses políticos de determinados sectores”.

Por último, el ex mandatario apuntó contra la Justicia y le recriminó debe ocuparse de los delitos reales y de cuidar a la ciudadanía.

La causa por la que está imputado Alberto Fernández tiene que ver con un supuesto beneficio a Héctor Martínez Sosa, su amigo personal y broker cuando era presidente de la Nación. Los delitos atribuidos a Alberto Fernández son la administración fraudulenta en perjuicio del Estado.